Il Papa è arrivato a Timor Est: accolto dal presidente Ramos-Horta

Papa Francesco è atterrati all’aeroporto di Dili, capitale di Timor Est (o Timor Leste), terza tappa del suo viaggio di 12 giorni in Asia e Oceania, accolto dal presidente della Repubblica José Ramos-Horta. Timor Est, Paese del Sudest asiatico che occupa metà dell’isola di Timor, è a maggioranza cattolico. Il Papa era partito da Port Moresby dopo la cerimonia di congedo dalla Papua Nuova Guinea.

Papa Francesco arrivato a Timor Est

Papa Francesco è arrivato a Timor Est, terza tappa del suo viaggio di 12 giorni in Asia e Oceania. L’aereo del Pontefice, proveniente da Port Moresby, è atterrato all’aeroporto internazionale della capitale Dili. A dare l’accoglienza ufficiale a Francesco nello scalo aereo sono il presidente della Repubblica José Ramos-Horta e il primo ministro Xanana Gusmão. Al termine il Papa si è trasferito alla Nunziatura apostolica. Nel pomeriggio sono in programma la cerimonia di benvenuto al Palazzo presidenziale, la visita di cortesia al capo dello Stato e l’incontro del Pontefice con le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico.

La cerimonia di congedo dalla Papua Nuova Guinea

Al termine dell’incontro con i giovani, lasciato il Sir John Guise Stadium, il Papa si è trasferito in auto all’aeroporto di Port Moresby dove, alle 11.30 (3.30 ora di Roma), ha avuto luogo la cerimonia di congedo dalla Papua Nuova Guinea. Al suo arrivo all’aeroporto, il Papa è stato accolto dal primo ministro, James Marape, per un breve colloquio. Dopo il saluto delle rispettive delegazioni e del Seguito locale, il Santo Padre è partito alla volta di Dili, in Timor-Leste, dove è atterrato alle 14.10 (7.10 ora di Roma). Subito dopo la partenza da Port-Moresby, il Santo Padre ha fatto pervenire al Governatore Generale della Papua Nuova Guinea, Bob Dadae, un telegramma in cui si legge: “Nel momento in cui sono in viaggio per Timor-Leste, esprimo la mia profonda gratitudine a sua eccellenza, alle autorità e al popolo di Papua Nuova Guinea per la calda accoglienza e ospitalità dimostrata durante la mia visita. Assicuro nuovamente le mie preghiere per la nazione e invoco su tutti voi le benedizioni di Dio Onnipotente per la pace e l’armonia”.

Fonte: Ansa