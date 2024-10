Papa: “Il 7 ottobre Giornata di preghiera e digiuno per la pace”

Papa: "Il 6 ottobre un Rosario e una preghiera per la pace a S. Maria Maggiore e il 7 ottobre una Giornata di preghiera e digiuno per la pace"

Papa Francesco, durante la messa per l’inizio del Sinodo, ha annunciato il 6 ottobre un Rosario e una preghiera per la pace a S. Maria Maggiore e il 7 ottobre una Giornata di preghiera e digiuno per la pace, alla luce dell’aggravarsi della situazione in Medio Oriente.

Le iniziative del Papa per la pace

Una preghiera per la pace a Santa Maria Maggiore e una Giornata di preghiera e di digiuno per la pace nel mondo. Ad annunciare, a sorpresa e fuori testo, queste due iniziative, che compirà di persona, è stato il Papa. Parlando a braccio durante l’omelia della messa in piazza San Pietro, Francesco ha esortato i partecipanti alla sessione conclusiva del Sinodo a “volgere lo sguardo al mondo”. “Ce n’è bisogno – ha spiegato – mentre fuochi di guerra continuano a sconvolgere popoli e nazioni”. “Domenica prossima – ha poi annunciato – mi recherò nella basilica di Santa Maria Maggiore per pregare il Rosario e per rivolgere alla Vergine un’accorata supplica. Chiedo anche a voi di unirvi a me in quella occasione. Il giorno dopo, 7 ottobre, vi invito a vivere una giornata di preghiera e digiuno per la pace nel mondo”.

Fonte: AgenSIR