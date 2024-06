Il Papa il 7 luglio a Trieste: il programma della visita

Il programma ufficiale della visita pastorale del Papa a Trieste, il 7 luglio, per la conclusione della 50esima Settimana sociale dei cattolici in Italia

La Sala Stampa vaticana ha diffuso il programma ufficiale della visita pastorale Papa Francesco a Trieste, che avverrà il 7 luglio prossimo a conclusione della 50esima Settimana sociale dei cattolici in Italia.

Comincerà alle 6.30, con il decollo dall’eliporto vaticano, e terminerà alle 12.30 con il decollo dal Molo Audace la visita pastorale del Papa a Trieste, il 7 luglio, a conclusione della 50esima Settimana sociale dei cattolici in Italia. Francesco – si legge nel programma ufficiale, diffuso oggi dalla sala stampa vaticana – atterrerà ore 8 al Centro Congressi “Generali Convention Center” di Trieste, dove verrà accolto dal card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei; mons. Luigi Renna, arcivescovo di Catania, presidente del Comitato organizzatore delle Settimane Sociali; mons. Enrico Trevisi, vescovo di Trieste; il presidente della Regione Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga; il prefetto di Trieste, Pietro Signoriello; il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza; l’amministratore delegato di “Generali”, Philippe Donnet.

L’incontro con i vescovi della CEI e il discorso

Alle 8.30, nel Centro Congressi, l’incontro con i congressisti, che prevede il saluto del card. Zuppi e l’introduzione di mons. Renna, cui seguirà il discorso del Santo Padre. Alle 9.15, al termine del discorso, mentre i congressisti si trasferiscono a Piazza Unità d’Italia, il Papa incontra brevemente alcuni gruppi distinti: rappresentanti ecumenici, mondo accademico, migranti e disabili. Alle 10 Francesco parte dal Centro Congressi in auto scoperta per arrivare alle 10.30 in Piazza Unità d’Italia, luogo scelto per la concelebrazione eucaristica, con la recita dell’Angelus. Prima della benedizione conclusiva, il ringraziamento di mons. Enrico Trevisi. Alle 12.30 il decollo dal Molo Audace di Trieste, con atterraggio alle 14 all’eliporto del Vaticano.

Fonte: AgenSIR