Jorge Mario Bergoglio è molto legato alla memoria di Giovanni Battista Montini. Da lui canonizzato il 14 ottobre 2018 insieme al vescovo martire Salvador Oscar Arnulfo Romero. Secondo Francesco, “Paolo VI, nella fatica e in mezzo alle incomprensioni, ha testimoniato in modo appassionato la bellezza. E la gioia di seguire Gesù totalmente“. Del Concilio Vaticano II “è stato il sapiente timoniere”. Un esempio di come “vivere la nostra la vocazione universale alla santità. Non alle mezze misure. Ma alla santità”. Il 6 agosto 1978 Paolo VI moriva alle 21.40 nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo. Una morte quasi improvvisa anche se papa Montini era da tempo sofferente. Nella residenza estiva sui Colli Albani era giunto il 1° agosto.