In Pakistan, attraverso diocesi, parrocchie, scuole, villaggi e quartieri delle città, i frati cappuccini si impegnano a costruire relazioni che superino le barriere istituzionali. Fra Lazar Aslam è il coordinatore della “Commissione per il dialogo interreligioso e per Giustizia, pace e integrità del Creato” nella Custodia generale “Mariam Siddeeqa” in Pakistan. Il religioso francescano spiega all’agenzia missionaria vaticana Fides come “costruire ponti di pace e giustizia” sia la missione dei frati minori cappuccini in Pakistan. E aggiunge: “In una società religiosamente diversificata come quella pakistana, il dialogo interreligioso, la dignità umana e lo stato di diritto costituiscono pilastri fondamentali per una convivenza pacifica. In questo contesto, noi frati francescani cerchiamo di coniugare testimonianza spirituale, impegno interreligioso, cura del creato e difesa attiva delle comunità più vulnerabili”. Il frate ricorda, come fonte di ispirazione, la figura di padre Francis Nadee, instancabile promotore del dialogo interreligioso e della pace, e conferma il suo impegno per la pace e i diritti umani a livello nazionale e internazionale, per il quale ha ricevuto di recente il premio “Segni di Pace”, iniziativa nata ad Assisi e promossa dalla “Cattedra della pace”, progetto educativo, culturale e civico che promuove la cultura della pace, il dialogo e la tutela delle minoranze.

“Nelle nostre comunità, bambini provenienti da contesti diversi imparano a essere fratelli e sorelle, condividono la vita sociale, culturale e civile, senza per questo rinunciare alla propria identità di fede. In questa missione, un dialogo autentico richiede il riconoscimento della dignità umana e l’impegno congiunto per il bene comune, attraverso azioni concrete e spirito di servizio”.

Ponte Pakistan

“L’opera nel campo di ‘Giustizia, Pace e Integrità del Creato’ in Pakistan – spiega il coordinatore della Commissione – si fonda su tre pilastri interconnessi. Il primo è la giustizia, cioè difendere la dignità umana, accompagnare i poveri e gli emarginati e affrontare le vulnerabilità sistemiche, come lo sfruttamento, gli spostamenti forzati e la coercizione. Il secondo è la pace, ovvero promuovere la nonviolenza, la de-escalation, la risoluzione dei conflitti e l’armonia sociale tra le diverse comunità. Il terzo è l’integrità del Creato, cioè praticare una gestione responsabile dell’ambiente e prendersi cura della ‘casa comune’, adottando pratiche sostenibili e assumendosi una responsabilità ecologica”. Il frate segnala a Fides le urgenti problematiche che colpiscono la vita di famiglie cristiane, donne e minori. “Attraverso l’accompagnamento pastorale, offrendo rifugio e supporto umanitario, assistenza legale e documentazione sui fatti accaduti, come Commissione sosteniamo le famiglie che affrontano intimidazioni, sfollamenti e minacce alla loro vita e alla loro sicurezza”. E rivela: “In queste ultime settimane abbiamo ricevuto notizie e stiamo lavorando su casi di rapimento, conversione forzata e matrimoni di ragazze minorenni”.