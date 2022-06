In Ucraina la Carovana della pace “StoptheWarNow”. L’impegno contro la guerra approda a Odessa e Mykolaiv. Per portare gli aiuti umanitari. Organizzati e consegnati dalla rete che raduna 176 associazioni. La coalizione non violenta, riferisce l’agenzia missionaria Fides, è per la seconda volta in Ucraina. La prima volta fu a Leopoli in aprile. “Questi gesti sono importanti. E a dircelo sono le associazioni locali. Quelle che poi smistano gli aiuti da noi portati”, raccontano i promotori della coalizione “StoptheWarNow”. La carovana ha attraversato l’Ucraina con una decina di mezzi. Cinquanta persone .E quaranta tonnellate di aiuti.

In Ucraina per la pace

“Non era cosi scontato raggiungere Mykolaiv. A quindici chilometri dalla linea del fronte”, aggiunge padre Tonio Dell’Olio. Tra i coordinatori della Carovana. E’ stato “un risultato importante per la coalizione StoptheWarNow“. E questo fatto “è stato sottolineato da coloro che ci hanno accolto. Come il consigliere comunale di Mykolaiv, Maxim Kovalenko. Arrivano molti aiuti dall’estero. Ma nessuno giunge accompagnato dalle persone. Questo è il valore aggiunto di quello che stiamo cercando di fare. Ossia metterci il nostro corpo. E stringere le mani delle persone. Le abbiamo viste in fila cercare l’acqua potabile e il cibo. Gente che prima stava bene. E ora è in una situazione drammatica”, aggiunge padre Dell’Olio. L’obiettivo è “vivere come testimoni di tutto ciò“. Affinché “la non violenza parta proprio da qui. Da questa fraternità che si vive al di là dei nostri confini”.

