La presenza francescana a Lisbona affonda le sue radici storiche nella figura di Sant’Antonio di Padova (nato Fernando Martins de Bulhões), originario proprio della capitale portoghese sul finire del XII secolo, il quale scelse di entrare nell’ordine dei frati minori dopo una prima formazione tra i canonici regolari. Oggi la tradizione e la spiritualità dei frati minori continuano a essere vive a Lisbona attraverso diverse realtà. La capitale el Portogallo ospita regolarmente momenti di riflessione e assemblee della Famiglia Francescana, confermando il suo ruolo centrale per le province religiose della Penisola Iberica e dell’Europa Meridionale (come le riunioni della Conferenza dell’Europa Meridionale). Sono attive in città presenze di ordini e congregazioni collegate al carisma, come le Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias, oltre ai gruppi della Gioventù Francescana (GIFra) e dell’Ordine Francescano Secolare.

Testimonianza francescana

All’auditorium dell’Università Cattolica di Lisbona, lo storico Alessandro Barbero ha presentato il suo libro “San Francesco” (edito da Laterza), nel quadro delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte del Santo di Assisi. L’incontro si è svolto in forma di dialogo fra l’autore e Stefano Scaramuzzino, direttore dell’Istituto italiano di cultura di Lisbona, che ha organizzato l’evento insieme all’Ambasciata d’Italia in Portogallo e con la collaborazione dell’Università Cattolica portoghese e di Piena, la libreria italiana di Lisbona. L’incontro con il pubblico portoghese è frutto della riprogrammazione dell’evento che, per cause di forza maggiore, era stato cancellato lo scorso 16 marzo. Chi era Francesco d’Assisi? Alessandro Barbero porta il lettore dentro le tante versioni della vita del santo arrivate fino a noi e ricostruisce, in modo straordinario, l’intricato gioco di specchi che ha moltiplicato, frazionato e alla fine costruito la storia della vita di san Francesco. Sono trascorsi 800 anni dalla morte di san Francesco, uno dei più popolari fra i santi della Chiesa cattolica. “Tutti crediamo di conoscerlo, ma niente è mai come ci immaginiamo- spiega lo storico-. Le più antiche biografie di Francesco furono scritte da frati che l’avevano conosciuto da vicino. Il Francesco che emerge dai loro ricordi è un uomo tormentato, duro, capace di gesti dolcissimi e di asprezze inaspettate”.