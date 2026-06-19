In Perù è attiva dal 1967 l’Operazione Mato Grosso. Ad avviare l’azione missionaria furono gruppi di giovani italiani desiderosi di aiutare le popolazioni delle Ande. Non voleva assistere i poveri, ma vivere con loro, condividendone fatiche e speranze. Nascono così, riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides, i laboratori e le cooperative, in cui decine di giovani peruviani lavorano alla realizzazione di mosaici, vetrate, sculture e opere religiose commissionate da tutto il mondo. Alcune hanno raggiunto anche il Vaticano. Tra queste, il mosaico mariano di Lenin Alvarez e la statua di santa Rosa da Lima dello scultore Edwin Morales, inaugurati e benedetti da Leone XIV nei Giardini Vaticani, dono del Perù alla Santa Sede. Da Chacas a Lima, è questo il faticoso percorso, per niente scontato, che i ragazzi delle zone rurali più povere decidono di intraprendere con il desiderio di una vita migliore nella terra che ha visto missionario Rober Francis Prevost-Leone XIV.

Perù solidale

“Casa Argentina” è la risposta alla domande del cuore dei ragazzi peruviani. A farsi famiglia dei giovani delle zone rurali più povere sono Claudia e Lorenzo, insieme ai loro otto figli. Una famiglia missionaria che da undici anni vive nel convitto maschile dell’Operazione Mato Grosso a Lima, diventando per trenta ragazzi arrivati dalla Sierra “i loro genitori”. “Siamo una famiglia normalissima con il semplice desiderio di essere aperti agli altri e alla vita”. Nel cuore della capitale peruviana, questa casa non è un collegio né un centro assistenziale, è una famiglia dove si condivide tutto, dalla preghiera ai pasti, dallo studio al lavoro quotidiano. Claudia e Lorenzo, originari di Tivoli, hanno conosciuto l’Operazione Mato Grosso da adolescenti. “Dal tempo del liceo abbiamo iniziato a conoscere questa realtà- racconta Claudia a Fides-. L’abbiamo conosciuta e ce ne siamo innamorati”. Una scelta nata da una domanda di senso che li accompagna ancora oggi. Lorenzo la racconta con disarmante sincerità: “Uno deve pensare come un ragazzo di diciotto anni che non riesce a capire che senso dare alla sua vita. C’è chi spacca le vetrine, chi prende un anno sabbatico, e c’è chi trova senso nel dedicare tutte le sue energie ad aiutare gli altri“.