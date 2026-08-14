La devozione per Maria come ponte fra le due sponde dell’Atlantico. Cinque secoli dopo i primi passi dell’evangelizzazione in America, la Chiesa di Panama e l’Arcidiocesi spagnola di Siviglia si incontrano nuovamente in un gesto ricco di memoria e comunione. L’arcivescovo metropolita di Panama, José Domingo Ulloa Mendieta è stato invitato a predicare la Novena in onore di Nostra Signora dei Re (Nuestra Señora de los Reyes) nella Cattedrale di Siviglia. Si tratta di un appuntamento, rileva l’agenzia missionaria vaticana Fides, che mette in luce i legami spirituali tra due Chiese unite da una stessa storia missionaria.

“Non sento che questo invito sia rivolto alla mia persona, ma a tutta la Chiesa che pellegrina a Panama. È anche un segno di comunione tra due Chiese sorelle unite fin dagli inizi dell’evangelizzazione“, afferma l’arcivescovo. La presenza dell’arcivescovo panamense a Siviglia assume inoltre un significato particolare perché coincide con la celebrazione del centenario dell’arcidiocesi di Panama. Da Siviglia partirono molti dei primi evangelizzatori diretti verso il continente americano, e Panama fu uno dei primi territori nei quali l’annuncio del Vangelo mise radici.

Maria come unione

Questo legame storico trova anche un’espressione mariana nel rapporto tra Santa Maria la Antigua, patrona di Panama, e la Virgen de los Reyes, patrona di Siviglia e della sua arcidiocesi. La celebrazione diventa così un segno di continuità di una fede ricevuta, trasmessa e condivisa attraverso le generazioni. Durante la Novena l’arcivescovo Ulloa incentra le sue omelie su Maria come “Madre della Speranza“. Invitando i fedeli a riconoscere nella Vergine il cammino verso Gesù Cristo e a rinnovare la fiducia in Dio davanti alle sfide del mondo attuale. L’arcivescovo di Panama ha sottolineato anche la forza evangelizzatrice della spiritualità popolare: “L’autentica pietà popolare è una fede semplice, ma non superficiale. Quando è adeguatamente evangelizzata, educa il cuore, trasmette la fede tra le generazioni. E rende accessibile il Vangelo anche a coloro che forse non leggeranno mai un trattato di teologia”. L’incontro tra Siviglia e Panama ricorda che la missione evangelizzatrice iniziata in America continua oggi come una storia di comunione tra comunità sorelle che, dopo secoli di cammino condiviso, continuano a riconoscersi parte della stessa missione: annunciare insieme il Vangelo e custodire la fede ricevuta.