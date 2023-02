Nicaragua. L’episcopato europeo chiede il rilascio del vescovo e di altri reclusi. L’ appello dei presuli del vecchio continente è contenuto i n una lettera indirizzata lunedì a monsignor Carlos Enrique Herrera Gutierrez. Presidente della Conferenza episcopale del Nicaragua. A firmare la richiesta è il cardinale Jean-Claude Hollerich, arcivescovo del Lussemburgo. Il presidente della Commissione delle conferenze episcopali della Comunità Europea (Comece), esprime la vicinanza e la solidarietà dei vescovi dell’Unione europea. Per il momento difficile che attraversa la Chiesa cattolica locale. A causa alla persecuzione sistematica attuata dalle autorità pubbliche. Dall’agosto 2022, il vescovo monsignor Rolando Alvarez e alcuni chierici e fedeli in Nicaragua sono detenuti. E attualmente sono sottoposti a procedimento penale. Sos. L’episcopato europeo

Emergenza Nicaragua