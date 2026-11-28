Un anno e mezzo fa il devastante terremoto di magnitudo 7.7 a Sagaing nel Myanmar centrale. “Dal cuore ferito, una nuova speranza è rinata”. Con queste parole l’arcivescovo di Mandalay, monsignor Marco Tin Win descrive all’agenzia missionaria Fides la solenne riconsacrazione della Cattedrale cattolica al Sacro Cuore di Gesù. La celebrazione è stata presieduta dal cardinale Charles Maung Bo, arcivescovo di Yangon. Alla presenza dell’Incaricato di Affari vaticano in Myanmar, monsignor Andrea Ferrante e di altri quattro vescovi, con sacerdoti, religiosi, religiose e numerosi fedeli. Per la comunità cattolica si è trattato di un momento di gioia e di speranza dopo le ferite provocate dal sisma marzo 2025 e nel contesto di una situazione ancora segnata dal conflitto. “La nostra cattedrale si è rialzata come segno della fede incrollabile, della resilienza e della speranza del nostro popolo- racconta monsignor Tin Win-. La sua rinascita non è soltanto il restauro di un edificio sacro, ma il segno della presenza di Dio che continua a sostenere, guarire e rinnovare il suo popolo anche nelle prove più dolorose”. Su 17 chiese danneggiate dal terremoto, tre erano quasi del tutto crollate, “e una di queste tre, la cattedrale, è dunque tornata ad accogliere la comunità”. Per le altre due, spiega l’arcivescovo, “abbiamo iniziato i lavori, ma c’è bisogno di tempo, e abbiamo bisogno di donatori per poterle ricostruire completamente”. La diocesi continua a ricevere aiuti e solidarietà anche dall’estero, come quelli della fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre (Acr). I fedeli si tanno adoperando e donando il loro tempo e le loro energie per la ricostruzione, “è un grande impegno di buona volontà che ci incoraggia e mostra quanto ci tengano alla loro chiesa”, sottolinea.

Myanmar rinasce

La rinascita della cattedrale avviene in una terra dove, oltre alle ferite lasciate dal sisma, vi sono quelle della guerra civile, in corso da oltre cinque anni. “Nel territorio di Mandalay la situazione è ancora instabile, non c’è sicurezza”, riferisce monsignor Tin Win. “Abbiamo numerosi sfollati interni radunati in un villaggio e continuiamo a prenderci cura di loro”. In questa situazione, la Chiesa rimane accanto alla popolazione non solo attraverso l’assistenza umanitaria, ma anche garantendo il percorso educativo che si è interrotto: “Nella nostra comunità c’è tanta buona volontà: sacerdoti, suore e laici si danno da fare per stare vicino agli sfollati e anche per dare continuità all’opera di istruzione. Le suore hanno organizzato classi informali per bambini e ragazzi rimasti senza scuola. Sono gli effetti del conflitto che si fano sentire sui piccoli e sui più vulnerabili e compromettono il loro futuro”, osserva l’arcivescovo. La presenza di preti, suore e catechisti trasmette consolazione: “In questo modo, con la vicinanza concreta, portiamo conforto e speranza. E preghiamo per la pace e la riconciliazione. Speriamo che il Signore le doni presto alla nostra travagliata nazione”.