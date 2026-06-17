L'attenzione del cardinale Charles Maung Bo ai giovani, alla pace, alla riconciliazione e al dialogo interreligioso

Per il Myanmar il cardinale Charles Maung Bo ha chiesto “non solo carità ma comunione”. Pregando per il popolo del Myanmar il porporato ha celebrato con i vescovi l’insediamento del nuovo direttore di Catholic Mission, Peter Gates. Il cardinale birmano ha ringraziato per l’operato di Catholic Mission (sono così chiamate le Pontificie Opere Missionarie australiane) a favore del popolo del Myanmar. Lo ha fatto in occasione dell’apertura della sessione plenaria biennale della Conferenza episcopale cattolica australiana. L’arcivescovo di Yangon ha raccontato come il Myanmar stia attraversando simultaneamente crisi economiche, occupazionali, sociali, sanitarie e dell’istruzione. “La vostra solidarietà non è un’idea astratta, è una luce nelle tenebre- ha detto l’arcivescovo di di Yangon-. Il vostro sostegno ricorda al nostro popolo sofferente che non è dimenticato dalla Chiesa universale”. Il cardinale salesiano, riferisce l’agenzia missionaria Fides, ha aggiunto che quest’anno ricorre l’anniversario dei cento anni della Giornata Missionaria Mondiale Un anniversario che ci ricorda come la missione non sia solo opera dei missionari, ma responsabilità di tutta la Chiesa.

Servizio al Myanmar

Uno dei cardinali asiatici di maggior rilievo, il cardinale Bo ha guadagnato notevole rispetto internazionale per la sua guida della Chiesa in Myanmar, tanto in decenni di conflitti e repressione, così come durante il decennio – dal 2011 fino al colpo di stato del 2021- di relativa apertura e riforma. È considerato un leader ispiratore, fedele sia alla Chiesa sia al Papa, capace di denunciare con coraggio l’ingiustizia e di ascoltare gli altri. Ha posto particolare attenzione ai giovani, alla pace, alla riconciliazione e al dialogo interreligioso. Grazie alla sua esperienza alla guida della Federation of Asian Bishops’ Conferences è un punto di riferimento per l’intera Chiesa asiatica.