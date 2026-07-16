Chiesa Cattolica

Musica e spiritualità: Rossana Tomassi Golkar in concerto per Leone XIV a Castel Gandolfo

La pianista si esibirà il 18 luglio nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo accompagnata dall'Orchestra Fondazione I Musici di Parma

Di redazione
Foto di Geert Pieters su Unsplash

Un appuntamento musicale attende Castel Gandolfo: sabato 18 luglio, alle ore 21, nel Palazzo Apostolico, la pianista Rossana Tomassi Golkar si esibirà in un concerto dedicato a Papa Leone XIV, accompagnata dall’Orchestra Fondazione I Musici di Parma diretta da Piercarlo Orizio. L’evento vedrà anche la partecipazione del violinista Marco Rogliano, che aprirà la serata con la Polacca tratta dal Terzo Concerto per violino e orchestra di Niccolò Paganini, in un programma di alto profilo artistico.

Il concerto

Da Palazzo Montecitorio, passando per Palazzo Madama, Rossana Tomassi Golkar, la Pianista definita “la Callas del Pianoforte” per il successo strabiliante delle sue esecuzioni nel mondo della Norma riscritta per lei dal Premio Oscar Luis Bacalov, suonerà per Papa Leone XIV accompagnata dalla Orchestra Fondazione I Musici di Parma, il cui direttore è Piercarlo Orizio. Con la partecipazione del violinista Marco Rogliano che aprirà il Concerto con la Polacca tratta dal terzo concerto per violino e Orchestra di N. Paganini. Il concerto avrà luogo sabato 18 luglio, alle ore 21,00, presso il Palazzo Apostolico a Castelgandolfo.

Fonte Comunicato stampa

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