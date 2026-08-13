Montecassino celebra l’Assunzione nel segno della luce verso il Giubileo 2029

La Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria torna a unire la comunità monastica di Montecassino e la popolazione di Cassino in una ricorrenza profondamente radicata nella storia del territorio. La celebrazione di quest’anno si inserisce nel cammino verso il Giubileo del 2029, dedicato al tema della luce. Un appuntamento reso ancora più significativo dall’utilizzo, per la prima volta durante la messa pontificale del 15 agosto, del prezioso Calice donato da Papa Leone XIV in occasione della sua recente visita privata all’Abbazia.

La luce verso il Giubileo del 2029

La luce è il filo conduttore del cammino che porterà Montecassino a festeggiare, nel 2029, i 1500 anni dalla sua nascita. Un tema che illuminerà quest’anno anche la Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. Una ricorrenza storicamente sentita che da sempre lega la Comunità monastica alla popolazione di Cassino.

La messa pontificale del 15 agosto

Anche quest’anno, il 15 agosto, nella Basilica Cattedrale dell’Abbazia, consacrata e dedicata proprio a Santa Maria Assunta, è prevista alle 10.30 la messa pontificale. La liturgia sarà presieduta dall’abate, dom Luca Fallica.

Il Calice donato da papa Leone XIV

Per la prima volta, durante la messa, sarà utilizzato il prezioso Calice donato da papa Leone XIV in occasione della sua visita privata in Abbazia, lo scorso 20 luglio.

L’anno della luce e il segno di speranza

“Come Abbazia di Montecassino – dichiara l’Abate dom Fallica – stiamo vivendo questo secondo anno, che ci protende verso il Giubileo del 2029, quale ‘anno della luce’. Contemplando in questa festa la Vergine Maria siamo sollecitati a riconoscere in lei una luce che ci illumina e ci guida. Maria assunta in cielo è un grande segno di speranza. Vorremmo che la nostra stessa vita cristiana, la nostra vita monastica, potesse essere luce di speranza per tanti”.

Fonte Ansa