Mons. Vesco creato Cardinale, l’attenzione della Chiesa all’Algeria

Mons. Jean-Paul Vesco, attuale Arcivescovo di arcivescovo di Alger, in Algeria, è stato creato Cardinale da Papa Francesco. Egli è stato ordinato sacerdote il 24 giugno 2001 a Lyon ed è stato nominato Vescovo nel 2012.

La biografia

È nato a Lyon (Francia) il 10 marzo 1962. Ha ottenuto la Laurea in Giurisprudenza e ha esercitato la professione forense presso uno studio di un Avvocato a Lyon, fino alla scelta di entrare nell’Ordine dei Padri Predicatori. Nel 1995 ha incominciato l’anno di noviziato e ha emesso la prima professione religiosa il 14 settembre 1996. È stato ordinato sacerdote il 24 giugno 2001 a Lyon. È giunto nella diocesi di Oran (Algeria) il 6 ottobre 2002 presso il convento di Tlemcen. Nel 2004 è stato scelto come delegato della diocesi per la preparazione dell’Assemblea Interdiocesana di Algeria (AIDA).

Gli incarichi

Dal 2005 è stato Vicario generale della medesima diocesi e dal 2007 ha assunto anche l’ufficio di Economo diocesano. Il 16 ottobre 2007 è stato eletto Superiore della Comunità dei Domenicani di Tlemcen, incarico che ha ricoperto fino al gennaio 2011, quando è stato eletto Superiore Provinciale di Francia. Il 1° dicembre 2012, è stato nominato Vescovo di Oran (Algeria), fino al 27 dicembre 2022, quando Il Santo Padre l’ha nominato Arcivescovo Metropolita Alger (Algeria).

Fonte: Vatican News