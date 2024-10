Mons. Mattasoglio creato Cardinale, lo sguardo della Chiesa sull’America Latina

Mons. Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio, attuale Arcivescovo di Lima, in Perù, è stato creato Cardinale da Papa Francesco. Egli è stato ordinato presbitero incardinandosi nell’arcidiocesi di Lima nel 1984 e, nel 2019, è stato nominato Arcivescovo Metropolita di Lima.

La biografia

Mons. Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio è nato a Lima il 28 febbraio 1950. Entrato nel Seminario maggiore Santo Toribio di Mogrovejo dell’arcidiocesi di Lima, è stato inviato a Roma per i suoi studi ecclesiastici dove, nel 1979, ha ottenuto il Baccellierato in Filosofia e, nel 1983, in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana. È stato ordinato presbitero incardinandosi nell’arcidiocesi di Lima il 15 luglio 1984. Ha ottenuto, nel 1985, la Licenza e, nel 1987, il Dottorato in Teologia Dogmatica sempre presso la Pontificia Università̀ Gregoriana.

Gli incarichi ricoperti

Ha ricoperto i seguenti incarichi: Docente di Teologia presso la Pontificia Università Cattolica del Perú (dal 1987 fino ad oggi); Assessore dell’Unione Nazionale degli Studenti Cattolici (1987-1998); Vicario parrocchiale nella parrocchia di San Francisco de Asís (1987-1990); Vicario parrocchiale della parrocchia di La Encarnación (1990-1991); Responsabile arcidiocesano della Pastorale Universitaria di Lima e Collaboratore presso la parrocchia di San Juan Apóstol(1991-1999); Vicario per la pastorale giovanile di Lima, Organizzatore della vicaria per la gioventù̀ e Responsabile per la pastorale vocazionale (1996-1999); Assessore Nazionale della Commissione Episcopale per la gioventù̀ della Conferenza Episcopale peruviana (1990-2001); Vicario parrocchiale della parrocchia di San Juan Apóstol (1999-2001); Assessore nazionale per la pastorale giovanile (2000); Parroco della parrocchia della Virgen Medianera (2002-2009); Direttore delle relazioni con la Chiesa e Membro del Consiglio Universitario della Pontificia Università̀ Cattolica del Perú (2003-2006); Parroco della parrocchia di San Lázaro (2010-2015). Il 25 gennaio 2019 Papa Francesco l’ha nominato Arcivescovo Metropolita dell’arcidiocesi di Lima (Perú).

Fonte: Vatican News