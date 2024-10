Mons. Cabrera Herrera creato Cardinale, lo sguardo della Chiesa all’Ecuador

Mons. Luis Gerardo Cabrera Herrera, attuale Arcivescovo di Guayaquil (Ecuador), è stato creato Cardinale da Papa Francesco. È stato ordinato presbitero il 3 settembre 1983 e, nel 2009, è stato nominato Vescovo.

La biografia

Luis Gerardo Cabrera Herrera è nato ad Azogues l’11 ottobre 1955. Ha frequentato il Seminario minore francescano in Azogues e Quito, ha studiato filosofia e teologia nella Pontificia Università Cattolica dell’Ecuador ed ha ottenuto il Dottorato in filosofia presso l’Antonianum di Roma. È stato ordinato presbitero il 3 settembre 1983. Ha svolto i seguenti incarichi: aiutante del Maestro dei novizi O.F.M. e poi Maestro di noviziato di Riobamba; membro del Consiglio Provinciale dell’Ordine, incaricato della pastorale vocazionale e della formazione degli aspiranti della provincia francescana; Direttore dell’Istituto filosofico-teologico “Card. B. Echeverría” di Quito; Segretario del settore per l’ecumenismo della Commissione Episcopale di Magistero e Dottrina della Conferenza Episcopale Ecuadoriana.

Il servizio

Nell’agosto 2000 è stato eletto Ministro Provinciale dei Francescani della Provincia dell’Ecuador e Vicepresidente della Conferenza dei Religiosi. Dal 2003 fino al 2009 è stato Definitore dell’Ordine Francescano e Delegato del Ministro Generale per le Province Francescane dell’America Latina e del Caribe. Il 20 aprile 2009 è stato nominato Arcivescovo di Cuenca, ricevendo la consacrazione episcopale il 4 luglio successivo. Nel periodo 2011-2014 è stato vicepresidente della Conferenza Episcopale Ecuadoriana. Dal 24 settembre 2015 è Arcivescovo di Guayaquil (Ecuador).

Fonte: Vatican News