La missione della Chiesa asiatica. Padre John Mi Shen è il segretario esecutivo dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Federation of Asian Bishops’ Conferences (Fabc). All’agenzia missionaria vaticana Fides il religioso commentale la 12° Assemblea plenaria della Federazione delle Conferenze episcopali asiatiche. La Fabc ha riunito a Giacarta, in Indonesia, 120 partecipanti, tra cui vescovi provenienti da tutta l’Asia, rappresentanti della Santa Sede, teologi, religiosi e collaboratori laici. Una settimana di preghiera, discernimento e dialogo sul futuro della Chiesa in Asia. A ispirare l’assemblea il tema “Conversione sinodale e missione di essere ponti e costruttori di ponti in Asia”. Al centro l’impegno della Chiesa a camminare insieme in comunione, partecipazione e missione nel contesto della ricca diversità culturale, religiosa e sociale del Continente.

Missione-Asia

Particolare attenzione è stata dedicata dall’asemblea al rafforzamento della guida sinodale, alla promozione del dialogo con altre religioni e culture. Oltreché all’accompagnamento dei giovani, alla cura del Creato, alla promozione della giustizia e della pace, nonché all’accoglienza delle opportunità e delle sfide poste dall’era digitale e dall’intelligenza artificiale. La plenaria è stata arricchita dalla presenza del cardinale Oswald Gracias in qualità di inviato speciale del Papa, del cardinale Filipe Neri Ferrão, presidente della FABC, del cardinale Luis Antonio Tagle, del cardinale Mario Grech, di padre Tomáš Tomáš Halík, da Choong Pui Yee e numerosi autorevoli esponenti delle diverse comunità ecclesiali. Le loro riflessioni hanno contribuito a plasmare il discernimento comune delle Chiese asiatiche. Un messaggio di Leone XIV ha inoltre incoraggiato i partecipanti a rimanere fedeli testimoni di speranza e comunione. Uno dei risultati significativi dell’Assemblea è stata l’approvazione del Messaggio finale e del Vademecum sulla sinodalità in Asia (inteso come testo guida), che offre orientamenti pastorali alle Chiese asiatiche mentre continuano ad approfondire la conversione sinodale e l’impegno missionario negli anni a venire.