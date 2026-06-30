In Svezia fede, cultura e politica si incontrano in una società che sta silenziosamente riscoprendo se stessa come terra di missione, anche ad gentes. A raccontarlo all’agenzia missionaria vaticana Fides è Anna Bieniaszewski Sandberg. La direttrice nazionale delle Pontificie Opere Missionarie per i Paesi nordici ha alle spalle un’infanzia cattolica polacca vissuta sotto il comunismo. Poi l’arrivo come rifugiata in una Svezia secolarizzata e una lunga esperienza nel giornalismo e nella comunicazione diocesana. Il suo percorso le ha dato una percezione chiara e concreta di come fede, cultura e politica si incontrino nella società svedese. E di cosa possa significare la “missio ad gentes” quando il proprio Paese è esso stesso terra di missione.

Focus immigrazione

Racconta Anna Bieniaszewski Sandberg: “La Svezia è diventata un importante Paese di immigrazione. Circa il 20% della popolazione ha oggi un’origine diversa. E molti di questi nuovi arrivati sono credenti: cattolici, cristiani ortodossi, musulmani. L’Islam è la più grande religione minoritaria in Svezia e il secondo gruppo religioso in assoluto, dopo la Chiesa di Svezia (luterana). Questo ha cambiato il panorama: la fede in Dio non è più così rara, e diventa più accettato dire di credere”. E aggiunge: “La Svezia ha costruito uno Stato sociale impressionante. Scuola gratuita e pasti scolastici, sicurezza sociale, settimana lavorativa di 40 ore, cinque settimane di ferie, forte enfasi sull’uguaglianza. Per molti aspetti, la cura per la dignità dei lavoratori richiama la dottrina sociale cattolica”. Ma “vi è stato anche un forte elemento antireligioso. Storicamente, la Chiesa luterana era strettamente alleata con le élite locali e le autorità. Una mia parente svedese molto vicina, convinta socialdemocratica e diffidente verso ogni forma di religione, è cresciuta con questa percezione: nel suo villaggio il pastore appariva come una figura di potere, non di servizio”.