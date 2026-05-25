Chiesa Cattolica

Mcl: “L’enciclica difende la dignità della persona e del lavoro”

Alfonso Luzzi (Movimento Cristiano Lavoratori): "Magnifica Humanitas reca la chiara eredità di Francesco"

Di Giacomo Galeazzi
Mcl
Foto di Pawel Szymczuk da Pixabay

Sull’enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV è intervenuto Alfonso Luzzi, leader del Movimento Cristiano Lavoratori (Mcl). “Il Papa consegna al mondo una riflessione profonda e necessaria sul rapporto tra intelligenza artificiale, dignità umana e futuro delle nuove generazioni – osserva Luzzi-. Come Movimento Cristiano Lavoratori accogliamo con gratitudine e attenzione questo richiamo della Chiesa, che ancora una volta si pone al fianco dei lavoratori, delle famiglie e di tutti i giovani di fronte a un’universale trasformazione tecnologica che rischia di ridisegnare radicalmente la società”. E, aggiunge Luzzi, “così come Leone XIII seppe leggere le ferite e le contraddizioni della rivoluzione industriale con la Rerum Novarum, oggi Leone XIV richiama tutti alla responsabilità di governare l’innovazione senza sacrificare la centralità della persona umana, limitare il valore del lavoro e rinunciare al principio di giustizia sociale“.

Mcl
Leone XIV firma la sua prima enciclica “Magnifica Humanitas”. Foto Vatican Media

Enciclica e Mcl

Prosegue Alfonso Luzzi: “L’innovazione rappresenta una grande opportunità, tuttavia occorre costruire un modello di sviluppo che metta al centro l’uomo, tuteli i lavoratori di oggi e di domani e ponga realmente il progresso tecnologico al servizio del bene comune, dunque non guidato da strumenti di esclusione, precarietà o concentrazione incontrollata del potere economico e tecnologico”. A nome di tutto il Movimento, Luzzi rinnova “l’impegno affinché la rivoluzione digitale non produca nuove disuguaglianze, ma apra invece una stagione di maggiore giustizia, partecipazione e dignità del lavoro, nel solco della dottrina sociale della Chiesa“. Luzzi ritiene che “le parole di Leone XIV si collochino in perfetta continuità con la concezione integrale dell’uomo già avviata da Francesco. L’idea di un tutto connesso declinato in una visione ancora più ampia e futura dell’umano rappresenta, infatti, un messaggio universale che interpella governi, imprese e società civile: il futuro non esiste senza umanità”.

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