La sollecitudine verso i giovani accomuna la presidenza della Repubblica e la Santa Sede. Quelli che viviamo sono “tempi non facili in cui l’incertezza è cifra diffusa. Ma il futuro non è precostituito e va disegnato particolarmente dai giovani che si apprestano a assumere ulteriormente la guida della nostra società”. Sergio Mattarella lo ha detto ieri agli studenti di Villa Nazareth ricevuti al Quirinale con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano e presidente del collegio universitario fondato dal suo predecessore Domenico Tardini per garantire ai giovani indigenti il diritto allo studio. Abbiamo “un gran bisogno di sviluppare, sempre più acquisendolo, il senso della comunità che trova nel Paese tante manifestazioni”, ha detto il Capo dello Stato osservando che “vi sono fenomeni e iniziative che mostrano nel nostro corpo sociale una sensibilità alla solidarietà, alle esigenze altrui particolarmente alta”.

Centralità dei giovani

Villa Nazareth nasce nel 1946 dal cuore sacerdotale di monsignor Domenico Tardini, all’epoca Segretario della Congregazione Affari Ecclesiastici Straordinari della Santa Sede, per rispondere ad una esperienza di odio e di distruzione, quale è stata la seconda guerra mondiale, con una proposta di fraternità e di amore, rivolta a bambini privi di opportunità. Raccontò monsignor Tardini:“Abbiamo scelto i bambini più poveri e tra loro i più intelligenti, per una educazione completa e ben fatta. C’è bisogno di apostoli, cioè di persone intelligenti, colte, virtuose, disinteressate, ricche di iniziative e di spirito di sacrificio, che sentano vivo il desiderio di far del bene agli altri”. Dopo la morte di monsignor Domenico Tardini, il 30 luglio 1961 l’arcivescovo Antonio Samorè ne raccolse l’eredità portando porta avanti il progetto con una residenza universitaria. Con chirografo del 13 gennaio 1963 Giovanni XXIII decise di onorare la memoria di Domenico Tardini erigendo la Fondazione di culto e religione detta Sacra Famiglia di Nazareth, l’istituzione fondante che regge Villa Nazareth sotto la vigilanza della Segreteria di Stato vaticana. Nel 1969 Villa Nazareth sospende le sue attività. Con la sapiente guida di monsignor Achille Silvestrini, della professoressa Angela Groppelli e un gruppo di amici, cinquanta studenti danno vita ad una comunità organizzata in vari appartamenti, in un’esperienza di sobrietà e fraternità. Nel 1983, Villa Nazareth riapre come residenza per studenti universitari. Vengono ammesse anche le studentesse e vengono concesse borse di studio anche a studenti che scelgono di studiare in università diverse da quelle romane. Il 30 luglio 1986, giorno dell’anniversario della scomparsa del cardinale Tardini, viene costituita la Fondazione Comunità Domenico Tardini per la gestione del Collegio universitario.

Collegio di merito

Nel 1987 la Fondazione Sacra Famiglia di Nazareth affida alla Fondazione Comunità Domenico Tardini i beni e le strutture per l’attività di promozione, educazione ed assistenza in favore degli studenti universitari. Lo stesso anno, il MIUR riconosce la Fondazione Comunità Domenico Tardini come Collegio universitario d’eccellenza. L’8 giugno 1996, ricorrendo i 50 anni dalla Fondazione, Giovanni Paolo II visita Villa Nazareth, dove incontra studenti, associati ed amici. Nel 1997 la Fondazione Comunità Domenico Tardini insieme ai collegi universitari riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca costituiscono la Conferenza permanente dei Collegi Universitari (CCU), con l’obiettivo di rappresentarli all’esterno e di svolgere funzioni di coordinamento e promozione di azioni comuni. Nel 2011 la Conferenza si costituisce in Associazione a Roma, approvandone contestualmente lo Statuto e la nuova denominazione: CCUM – Conferenza dei Collegi Universitari di Merito. Il 24 maggio 2024 il Pontificio Consiglio per i Laici approva il nuovo Statuto dell’Associazione Comunità Domenico Tardini e la riconosce come Associazione privata internazionale di diritto pontificio. nel 2008 a Villa Nazareth, ad iniziativa della Conferenza dei Collegi Universitari legalmente riconosciuti, viene firmato l’accordo costitutivo dell’EUCA (European University College Association), che riunisce i collegi di merito per gli studenti universitari di tutta Europa. Nel 2016, in occasione del 70° anniversario della Fondazione, Papa Francesco visita Villa Nazareth, dove incontra studenti, amici ed associati. Dal 2020 il Presidente della Fondazione Sacra Famiglia di Nazareth e dell’Associazione Comunità Domenico Tardini è il cardinale Pietro Parolin, mentre l’arcivescovo Claudio Maria Celli è Presidente della Fondazione Comunità Domenico Tardini Ets. Nel 2024 la Fondazione Domenico Tardini ottiene la qualifica di Ente di terzo settore (Ets).

80 anni di storia

“Il nostro Paese ha sempre più bisogno di acquisire il senso di comunità che trova nel nostro Paese, per la verità, tante manifestazioni. Vi sono fenomeni, iniziative, manifestazioni che manifestano nel nostro corpo sociale una sensibilità alla solidarietà, alle esigenze altrui particolarmente alta, ma in questo periodo vi è un gran bisogno di ribadire l’importanza e il senso di comunità, ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione di Villa Nazareth, Collegio universitario di merito, guidato dal cardinale Pietro Parolin, in occasione dell’80° anniversario della fondazione. “Sono tempi non facili, sono tempi particolarmente complessi, in cui è vero l’incertezza è una cifra diffusa in qualche momento e addirittura l’imprevedibilità, che sembra la cifra di questi anni nella vita internazionale. Ma questa incertezza fa pensare che in realtà il futuro non è precostituito, dipende da noi. Va disegnato e va disegnato particolarmente dai giovani, che si apprestano ad assumere ulteriormente, perché che già l’hanno assunta, la guida della nostra società”.