Il 27 aprile la congregazione per la Dottrina della Fede, in collaborazione con la Pontificia Università Lateranense, promuove una Giornata di studio sul tema: “Lo scioglimento del matrimonio in favorem fidei"

Il matrimonio cristiano è “una cosa seria“. Il Pontefice ha dedicato una catechesi alla bellezza del legame nuziale. Sottolineando che il matrimonio “non è una cerimonia con abito e fiori“. Poi si è rivolto direttamente ai mariti. “Amate la vostra moglie. Come Cristo ama la Chiesa. Questi non sono scherzi. E’ serio!”.

Matrimonio e dottrina

L’appuntamento è rivolto agli studenti delle università pontificie. Agli studiosi . E ai collaboratori delle Curie diocesane. Martedì 27 aprile la Congregazione per la Dottrina della Fede promuove una giornata di studio. In collaborazione con la Pontificia Università Lateranense. Sul tema: “Lo scioglimento del matrimonio in favorem fidei. A vent’anni dall’istruzione ‘Potestas Ecclesiae‘ (2001-2021)”.

Programma

La mattinata sarà inaugurata dal saluto del Rettore Magnifico, professor Vincenzo Buonomo. E del prefetto della congregazione per la Dottrina della fede, il cardinale gesuita Luis Francisco Ladaria Ferrer. Arcivescovo titolare di Tibica, fino al 2017 era stato Segretario dell’ex Sant’Uffizio. La prima parte del convegno sarà dedicata all’approfondimento teologico-giuridico dell’istruzione. Mentre il pomeriggio sarà riservato all’esame di alcuni casi pratici. All’interno di gruppi di studio, riuniti in modalità on-line. E moderati da un esperto. Alcuni iscritti non seguiranno dall’Italia. Per loro verranno costituiti gruppi su base linguistica.

Diretta streaming

Saranno valutate la situazione pandemica e le eventuali restrizioni in vigore. Da qui la possibilità o meno di seguire le relazioni del mattino. Sia in presenza sia in diretta streaming. Tra gli altri relatori, monsignor Giordano Caberletti, prelato uditore della Rota Romana. Il professor Luigi Sabbarese della Pontificia Università Urbaniana. Padre Johannes Furnkranz della congregazione per la Dottrina della Fede. Il professor Francesco Catozzella della Pontificia Università Lateranense. Le relazioni della mattina saranno tenute in italiano. E potranno essere seguite anche da chi non si è formalmente iscritto. Tramite diretta streaming sul canale Youtube della Pontificia Università Lateranense: https://youtu.be/H-m1BjkSsMs.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.