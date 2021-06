A Matera da oggi il personale sanitario potrà avvalersi di un nuovo supporto. Quello di una psicologa e di un sacerdote. Che è anche consulente familiare. E’ stato inaugurato stamattina all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, un nuovo sportello di ascolto. Nell’ambito del progetto “Parlami, ti ascolto”.

Matera in ascolto

Lo sportello di ascolto viene gestito in collaborazione con la cappellania dell’ospedale di Matera. E vuole essere “un segno di vicinanza e di gratitudine”. Verso quanti, in condizioni spesso molto difficili, lavorano per curare. E per strappare a morte sicura tante vite umane colpite dalla pandemia. L’iniziativa è già attiva da mesi alla sede cittadina del Movimento Famiglia e Vita. Ed è promossa dal Servizio diocesano di ascolto. Per il sostegno e l’accompagnamento al tempo del Covid-19.

Inaugurazione

L’inaugurazione dello sportello di ascolto in ospedale si è svolta stamattina. Con una preghiera nella cappella del nosocomio “Madonna delle Grazie”. Presieduta dall’arcivescovo di Matera-Irsina, monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo. A seguire c’è stata la benedizione dello sportello di ascolto. Ubicato al piano terra nei pressi della stessa cappella. Grazie anche alla sensibilità della direzione sanitaria, spiegano in diocesi, il servizio è stato così attivato. Nelle giornate di venerdì, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17, il personale sanitario potrà usufruire di questo supporto.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.