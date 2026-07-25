Martirio-Meeting

Le due donne, riferisce l’Ansa, saranno protagoniste all’incontro di apertura del Meeting di Rimini il 21 agosto. I due giovani armati di coltelli entrarono nella piccola chiesa della Normandia prendendo in ostaggio i pochi fedeli presenti e delle suore. L’assassinio dell’anziano sacerdote sconvolse l’opinione pubblica mondiale e toccò profondamente Papa Francesco, che fin da subito ne rimarcò con forza il valore spirituale: “Padre Hamel è un martire! È stato sgozzato sulla croce, proprio mentre celebrava il sacrificio della Messa… Dobbiamo pregarlo, i martiri sono beati”, disse Bergoglio. Eppure dalle macerie di questa tragedia è nata un’amicizia imprevista. Roseline e Nassera, schiacciate da due dolori opposti ma ugualmente pesanti – la perdita di un fratello e quella di un figlio omicida -, hanno scelto di superare il rancore. Si sono cercate e incontrate per condividere la propria sofferenza, scoprendosi “sorelle di dolore”. Ne è nato un libro, prima in Francia e ora anche in Italia. A firmare la prefazione è il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, che scrive: “Il cuore di questo libro non è il martirio di padre Jacques Hamel. È ciò che accade dopo. È l’umanità che resiste sotto le macerie”.