Chiesa Cattolica

“Magnifica Humanitas” e incognite Ai

Magistero pontificio; il documento di Robert Francis Prevost analizzato dal professor Adriano Fabris, ordinario di Filosofia morale all’Università di Pisa

Di Giacomo Galeazzi
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Papa Leone XIV durante il discorso nella Basilica di Nostra Signora d'Africa in Algeria. Foto Vatican Media

Ai nel cuore della prima lettera enciclica di Leone XIV. “Magnifica Humanitas non è solo un documento che parla di intelligenza artificiale. In questo scritto la rivoluzione tecnologica è inserita all’interno di un discorso molto più ampio, che riguarda il modo in cui le tecnologie incidono sui rapporti sociali, trasformano la mentalità degli esseri umani, modificano le nostre relazioni con il mondo”, afferma il professor Adriano Fabris, ordinario di Filosofia morale all’Università di Pisa. Il professor Fabris insegna Etica e deontologia dell’intelligenza artificiale all’Ateneo pisano ed è Direttore del Centro di ricerche e di servizi sulla comunicazione del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere (CICo). Presidente della Consulta Filosofica Italiana e Co-presidente dell’International Center of Studies on Contemporary Nihilism, dirige la rivista “Teoria” ed è fra i conduttori di “Ascolta si fa sera” su Radio1.

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Leone XIV firma la sua prima enciclica “Magnifica Humanitas”. Foto Vatican Media

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“La Dottrina Sociale della Chiesa è una dottrina dinamica, nella quale il messaggio evangelico viene posto in relazione con i bisogni dell’umanità che di volta in volta s’impongono – osserva il professor Adriano Fabris-. Pur nel suo sviluppo storico, essa conserva un’ispirazione unitaria e rimane fedele ad alcuni principî di fondo. Essi sono l’uguale dignità di tutti gli esseri umani, il valore imprescindibile dei loro diritti, la destinazione universale dei beni comuni, la sussidiarietà, la solidarietà, la necessità di una giustizia sociale”. All’interno di questo sfondo “si realizza nell’Enciclica il confronto con l’intelligenza artificiale. L’enciclica mette in evidenza alcuni rischi insiti nei più recenti sviluppi tecnologici“. Leone XIV nel presentare al mondo e a tutto il popolo di Dio la sua prima Lettera Enciclica, incentrata sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale, ha detto: “Invito dunque tutti i membri della Chiesa e della famiglia umana: impariamo ad ascoltarci gli uni gli altri, affrontiamo con coraggio le sfide presenti e cooperiamo alla costruzione di una società più umana e fraterna.  Per favore portate con voi l’impegno a rimanere desti e, come ‘artigiani di speranza‘, a continuare a costruire il cantiere del nostro tempo. Lo Spirito del Signore Risorto sostenga il nostro lavoro comune.”

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