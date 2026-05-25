“Magnifica humanitas”: così l’enciclica di Leone XIV supera la dottrina della guerra giusta

A prima vista, Magnifica humanitas si presenta come il contributo di Leone XIV al Magistero sociale sull’intelligenza artificiale. Chi la legge con attenzione, però, scopre presto un’ambizione più alta: riaprire la questione di chi è Dio a partire dalla sfida più drammatica del nostro tempo – la guerra, la violenza tecnologica, la tentazione di usare il Nome di Dio per benedire conflitti e armi. L’enciclica si inserisce consapevolmente nella svolta epistemologica segnata da Sollicitudo rei socialis n. 41 (Giovanni Paolo II), che rivendicava per la Dottrina sociale della Chiesa uno statuto teologico e morale, non solo sociologico. Leone XIV fa un passo oltre: non solo la DSC è teologia, ma essa può divenire luogo di sviluppo dogmatico. E lo sviluppo che qui emerge è netto: il Dio rivelato da Gesù Cristo è “solo e sempre Amore”, senza residui di violenza, castigo o guerra.

Il superamento della “guerra giusta” come atto teologico

Il cuore dello sviluppo si trova nel capitolo quinto, dedicato alla «cultura della potenza» e alla «civiltà dell’amore». Al n. 192, Leone XIV scrive una frase destinata a segnare la teologia morale: «Oggi è più che mai importante ribadire il superamento della teoria della “guerra giusta”, troppo spesso invocata a giustificare qualsiasi guerra, fermo restando il diritto alla legittima difesa inteso nel senso più stretto». Non si tratta di una semplice raccomandazione pastorale. Il “superamento” della teoria della guerra giusta – elaborata per secoli da Agostino, Tommaso e dai commentatori del diritto naturale – implica una presa di posizione sulla natura di Dio. Perché la guerra giusta portava a “giustificarla” come “voluta da Dio”, nel senso che Dio potesse autorizzare l’uso della forza letale in certe circostanze. Leone XIV dichiara che questa ipotesi non è più sostenibile dopo il Vangelo. La conseguenza è chiara: Dio non è dalla parte di nessuna arma. Non esiste una “guerra santa”. Non esiste un “Dio degli eserciti” che si schiera in un conflitto umano. L’enciclica non cancella il diritto alla legittima difesa (individuale e collettiva), ma lo riduce al minimo indispensabile, togliendogli ogni alone di sacralità e ogni “ragione teologica”: Dio non la vuole mai.

Ratisbona e Francesco: le due colonne dello sviluppo

Leone XIV non parte da zero su questo. A proposito vanno ricordate due affermazioni decisive dei predecessori: anzitutto, Benedetto XVI (lezione di Ratisbona, 2006) riprende il principio: «Agire con violenza è contro la natura dell’anima e di Dio». La violenza non può essere attribuita alla volontà divina. Al n. 223, Leone XIV è esplicito: «Chi usa il nome di Dio per legittimare terrorismo, violenza o guerra ne tradisce il volto: combattere in nome della religione significa, in realtà, colpire la religione stessa». Papa Francesco aveva detto in modo più radicale: «agire con violenza in nome di Dio è satanico». Se è satanico, non può provenire da Dio. L’enciclica non ripete testualmente la parola «satanico», ma ne assume la logica quando dice che chi lo fa «tradisce il volto di Dio». Questo è il passaggio più esplicito: significa che il vero volto di Dio è incompatibile con la violenza. Dunque, attribuire violenza a Dio è un falso. Leone XIV non si limita a ripetere. Organizza queste intuizioni e al n. 228 leggiamo: «La pace anzitutto proviene da Dio, Dio che ci ama tutti incondizionatamente». L’avverbio “incondizionatamente” è decisivo. Se Dio ama tutti senza condizioni, non può scegliere alcuni contro altri, non può punire con sofferenze eterne (il che non vuol dire che le sofferenze eterne non esistano), non può volere la guerra come “castigo” o come “vendetta”. L’amore incondizionato esclude logicamente ogni forma di violenza divina, anche quella mascherata da “giustizia”.

L’Incarnazione come chiave di volta: il Dio che scende

Lo sviluppo dogmatico raggiunge il suo vertice nella conclusione cristologica (nn. 231-233). Qui Leone XIV contrappone due vie: alla tentazione prometeica (che egli vede anche nel transumanesimo per raggiungere la pienezza attraverso la potenza tecnica, il superamento dei limiti, il dominio) si contrappone la via dell’Incarnazione: il Dio vivente scende nella storia, si fa carne debole, accetta la fragilità e la morte, perdona i suoi uccisori. Al n. 210: «Noi guardiamo la storia alla luce del Crocifisso Risorto, a cui il Padre ha dato «ogni potere in cielo e sulla terra» (Mt 28,18) ». Ne consegue un’affermazione teologicamente rivoluzionaria: Dio non violenta, non castiga, non uccide. Se l’essere umano è chiamato a essere «collaboratore nell’opera della creazione» (n. 233), lo è sulla base di un Dio che crea con amore, non con violenza. La croce – il luogo dove il Figlio subisce la violenza umana senza restituirla – diventa l’icona definitiva del volto di Dio.

E la giustizia divina? Il perdono come unica legge

Qui molti obiettano: ma l’Antico Testamento parla di Dio che castiga, che stermina i nemici d’Israele, che manda piaghe. L’enciclica non ignora il problema, ma lo rilegge alla luce della cristologia. Il n. 231 afferma: «La carne del Figlio, povera e vulnerabile, richiama la carne di tanti fratelli e sorelle spogliati della loro dignità […] e attraverso questa vicinanza il dono della pace entra nel mondo in modo paradossale». È un invito a leggere tutta la Scrittura in chiave cristocentrica: ciò che non è conforme al volto di Cristo – mite, umile, perdonatore – non può essere attribuito a Dio se non in modo analogico e provvisorio. Lo sviluppo dogmatico consiste proprio in questo: non si negano i testi difficili, ma si afferma che la rivelazione piena e definitiva è Gesù crocifisso. E in Lui non c’è traccia di violenza divina. La “giustizia” di Dio, quindi, non è mai retributiva (dare a ciascuno il male che merita), ma sempre riparativa e misericordiosa. Come scrive l’enciclica ai nn.119- 120 (a proposito del limite e del dolore), persino il fallimento può diventare luogo di incontro con il Signore. Dio non infligge sofferenza: la accompagna, la redime, la trasforma.

Perché è autentico sviluppo dogmatico?

Tre caratteristiche qualificano questo passo come sviluppo dogmatico, non come semplice opinione teologica:

Riguarda la natura stessa di Dio (non solo la disciplina ecclesiale o la morale). Si afferma qualcosa sull’essere divino: Dio è amore incondizionato e non violento. È irreversibile: una volta compreso che Dio non può volere la guerra, non si torna indietro. Qualsiasi futura teologia dovrà misurarsi con questa affermazione. Corregge e perfeziona una precedente comprensione (quella della guerra giusta, in quanto giustificata dalla volontà di Dio e delle immagini divine punitive), senza rompere la continuità con il depositum fidei, anzi portandolo a maturazione. Leone XIV non rinnega i Padri né il Concilio. Compie ciò che Dei Verbum 8 descrive come il cammino della Tradizione: una «crescita nella comprensione delle parole e delle realtà trasmesse», sotto l’azione dello Spirito Santo.

Conseguenze per la vita della Chiesa e del mondo

Se Dio è solo e sempre Amore, allora cambia tutto: La preghiera: non chiederemo più a Dio di “fulminare” i nemici, ma di convertirli. La predicazione: non si può più annunciare un Dio che “castiga” con malattie o disastri. La politica: i cristiani non possono benedire alcuna guerra, nemmeno sotto l’etichetta di “giusta”. Possono solo lavorare per la pace, il dialogo, il disarmo (nn. 210-228). Il rapporto con le altre religioni: il dialogo interreligioso diventa più autentico, perché rifiuta ogni strumentalizzazione di Dio per la violenza. L’enciclica non nasconde la radicalità di questa posizione. Al n. 205 denuncia il «falso realismo» di chi considera la guerra inevitabile. E al n. 210 afferma: «La costruzione di un mondo in stato di belligeranza permanente è un male, e va chiamato con il suo nome».

Un Dio degno di fede

Magnifica humanitas non è un trattato astratto. Nasce dall’urgenza di fermare le guerre, il riarmo, l’uso dell’IA per uccidere. Tuttavia, per fermare la violenza umana, Leone XIV sa che bisogna prima purificare l’immagine di Dio. Finché si crederà che Dio possa essere violento, gli uomini si sentiranno autorizzati a esserlo in suo nome. Lo sviluppo dogmatico che l’enciclica compie è, in ultima analisi, un atto di fedeltà al Vangelo. Il Dio che Gesù ha rivelato non è un sovrano che punisce, ma un Padre che perdona. Non è un guerriero, ma un Agnello immolato. Non è un giudice che condanna, ma un medico che guarisce. Per questo l’enciclica può concludere con il Magnificat (nn. 243-245): Maria canta un Dio che “rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili” – non con la violenza, ma con la forza dell’amore che sceglie gli ultimi. È la vera rivoluzione: un Dio che è solo e sempre Amore. E che, proprio per questo, merita la nostra fiducia. È il Dio affidabile.