LUMSA: il laboratorio sulla Dottrina sociale della Chiesa presenta la dichiarazione sulla pace

Si conclude il 9 ottobre 2026 il Laboratorio sulla Dottrina Sociale della Chiesa promosso dall’Università LUMSA, un percorso di confronto e riflessione dedicato al tema della pace. Nell’incontro conclusivo, in programma a Roma, sarà presentata una dichiarazione finale che raccoglie i risultati dell’esperienza e le prospettive emerse nei diversi ambiti di lavoro. Ricerca, Terza Missione, Didattica, Pastorale e Relazioni esterne rappresentano i cinque orizzonti attraverso i quali il Laboratorio ha approfondito il contributo della Dottrina sociale alle sfide contemporanee.

Il laboratorio

Il 9 ottobre 2026 si concluderanno le attività del Laboratorio sulla Dottrina Sociale della Chiesa dell’Università LUMSA con un incontro in cui verrà presentata una dichiarazione finale in cui si sintetizzano i risultati di questa esperienza di confronto e rilettura sul tema: “Pace disarmata e disarmante, umile e perseverante”. Il Laboratorio vuole essere la risposta dell’Università LUMSA all’invito che Papa Leone XIV, il 17 maggio 2025, ha rivolto a considerare la Dottrina sociale della Chiesa – di cui il suo predecessore Leone XIII è stato l’artefice – come bussola e strumento essenziale per affrontare le sfide del cambiamento d’epoca, dall’economia alla politica fino all’impatto delle nuove tecnologie, promuovendo l’impegno per il bene comune capace di costruire la pace. Nella sua enciclica Magnifica humanitas, il Papa ha affidato una missione di speranza che l’Università LUMSA ha voluto sostenere con il contributo del Laboratorio, offrendo riflessioni e spunti di dialogo.

La conferenza

Durante la conferenza, che si terrà a Roma presso la Sala Pia dell’Università LUMSA di via di Porta Castello 44 a Roma dalle ore 11.00 alle 13.00 e potrà essere seguita anche da remoto tramite questo link diretto, sarà presentato un documento per rendere note le conclusioni relative ai cinque orizzonti Ricerca, Terza Missione, Didattica, Pastorale e Relazioni esterne, sui quali il Laboratorio sulla Dottrina Sociale della Chiesa dell’Università LUMSA, coordinato dai professori Giuseppe Notarstefano e Rocco Pezzimenti, si è impegnato. Per partecipare occorre registrarsi compilando questo Form online.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrdC2xyG7x6dURlWCLuyuKOzhVd3ZoKeouo3XAHMguQul0lA/viewform?pli=1