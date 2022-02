A Loreto per fermare la guerra in Ucraina. Fedeli in preghiera nell’epicentro della spiritualità mariana. Il santuario pontificio della Santa Casa e la Prelatura Lauretana accolgono l’accorato appello di Papa Francesco a pregare intensamente. Per chiedere a Dio il dono della pace. Nel Rosario e in tutte le celebrazioni odierne vi sarà una preghiera speciale per la pace.

A Loreto per la pace

In ascolto di papa Francesco, anche il Santuario della Santa Casa invita i fedeli a vivere nel Mercoledì delle Ceneri una giornata di digiuno e preghiera. Per invocare il dono della pace in Ucraina e nel mondo. Nella stessa giornata al Santuario vi sarà l’adorazione eucaristica continuata. Dalle ore 7.30 alle ore 22. Alla Cappella dei Santi Pellegrini (Pomarancio). Al termine della quale si pregherà la compieta con la benedizione solenne. Mercoledì 2 marzo, inizio della Quaresima, la Santa Messa con la benedizione solenne delle ceneri sarà presieduta dall’arcivescovo Fabio Dal Cin alle ore 18 alla Basilica Superiore. La celebrazione sarà trasmessa in streaming su YouTube “Santa Casa Loreto”. E sul sito ufficiale del Santuario www.santuarioloreto.va. A partire dall’8 marzo, tutti i martedì delle settimane di Quaresima, tempo di riflessione e di preparazione alla Pasqua, si terranno in Basilica i “Quaresimali”. L’incontro si aprirà con un momento di preghiera per proseguire con la riflessione del relatore. 8 marzo: “Egli credette al Signore” con Don Matteo Ferrari. 15 marzo: “Se non vi convertirete” con Rosanna Virgilii. 22 marzo: “Gli corse incontro” con Don Luigi Maria Epicoco. 29 marzo: “Nessuno ti ha condannata” con don Luigi Maria Epicoco. Il 5 aprile, in preparazione alla Settimana Santa si svolgerà la liturgia penitenziale.

Ritiro

Gli incontri inizieranno alle ore 21. Potranno essere seguiti anche via streaming su YouTube “Santa Casa Loreto” e su www.santuarioloreto.va. In preparazione alla Pasqua del Signore. Il Santuario ha inoltre organizzato il ritiro rivolto alle famiglie nell’ambito del progetto “Casa di Maria Casa di ogni famiglia”. Si svolgerà dall’1 al 3 aprile e sarà guidato da don Luigi Maria Epicoco. Il tema sarà “Nella Casa di Maria per crescere nell’amore familiare”. Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione sono al sito della pastorale familiare. E cioè www.loretofamily.it.

