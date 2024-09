Il cardinale Augusto Paolo Lojudice è stato eletto nuovo presidente della Conferenza episcopale toscana. Restano in carica il vicepresidente mons. Giovanni Paolo Benotto, arcivescovo di Pisa, e il segretario mons. Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia e di Pescia, il cui mandato scadrà in aprile.

Il card. Lojudice nuovo presidente della Conferenza episcopale toscana

Il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, è il nuovo presidente della Conferenza episcopale toscana. Lo hanno eletto i vescovi della regione riuniti questa mattina all’Eremo di Lecceto (Fi). Il card. Augusto Paolo Lojudice è nato a Roma il 1° luglio 1964. Nella Basilica di S. Giovanni in Laterano è stato ordinato sacerdote il 6 maggio 1989, incardinandosi nella diocesi di Roma. È stato, tra le altre cose, parroco della parrocchia Santa Maria Madre del Redentore e della parrocchia San Luca Evangelista. Ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 23 maggio 2015 ed è stato vescovo incaricato per il Settore Sud della diocesi di Roma. Il 6 maggio 2019 il Santo Padre Francesco lo ha nominato arcivescovo metropolita dell’arcidiocesi metropolitana di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino. È stato creato e pubblicato cardinale da Papa Francesco nel concistoro del 28 novembre 2020. Il 21 luglio 2022, il Pontefice lo ha nominato vescovo della diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza.

Card. Lojudice: “Una bella esperienza che per me continua”

“Continua questo nostro rapporto di grande serenità e franchezza, il card. Giuseppe Betori per limiti di età ha lasciato il suo impegno e i confratelli vescovi hanno ritenuto che potessi continuare io, insieme al gruppo di segreteria e al vicepresidente, quello che si è fatto. Una bella esperienza per me che continua”. Queste le prime dichiarazioni del card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, eletto stamani nuovo presidente della Conferenza episcopale toscana. Restano in carica il vicepresidente mons. Giovanni Paolo Benotto, arcivescovo di Pisa, e il segretario mons. Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia e di Pescia, il cui mandato scadrà in aprile. Nell’incontro di stamani è stato anche confermato il viaggio che i vescovi toscani faranno in Terra Santa dal 14 al 17 ottobre, su proposta dei Frati Minori del Commissariato di Terra Santa per la Toscana.

Fonte: AgenSIR