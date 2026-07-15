Una storia individuale e comunitaria che è una lezione di fede: la Pontificia Opera Missionaria San Pietro Apostolo (Pospa). L’Africa è oggi, insieme all’Asia, uno dei due soli Continenti in cui il numero dei sacerdoti continua ad aumentare. Ed è l’unico, riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides, in cui anche il numero dei seminaristi nei seminari maggiori è in crescita. “Siamo andati in Gabon, soprattutto a Libreville, per una formazione dei formatori”, dice a Fides padre Guy Bognon, segretario generale della Pospa, biblista di formazione ed ex rettore di grandi seminari in Benin. L’iniziativa ha riunito una ventina di sacerdoti provenienti da tutti i seminari del Paese, alcuni parroci ma anche docenti nei seminari in qualità di formatori esterni. Le esigenze del ministero di formatore, l’itinerario formativo del seminario, le dimensioni spirituale, umana, intellettuale e pastorale sono stati trattati in dettaglio, anche alla luce della “Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis”, il documento ufficiale della Santa Sede, pubblicato nel 2016 sotto il titolo “Il dono della vocazione” e che stabilisce le linee guida e le norme per la formazione dei futuri sacerdoti nella Chiesa universale.

Lezione di fede

“Un’attenzione particolare è stata dedicata all’accompagnamento spirituale dei seminaristi- osserva padre Bognon-. Non si improvvisa: esistono regole e un sapere che non si apprendono soltanto all’università, ma anche attraverso l’esperienza. Si possono avere titoli accademici ed essere capaci di insegnare, ma ciò non basta per essere un buon formatore”. La missione è stata anche occasione diversi incontri con i responsabili della Chiesa in Gabon. Per padre Serge-Patrick Mabickassa, coordinatore della commissione episcopale comunicazione, cultura e turismo e formatore presso il seminario maggiore nazionale Sant’Agostino di Libreville, questa sessione risponde a urgenze molto concrete. Tra le urgenze, individua il bisogno di “una formazione intellettuale che ponga l’accento sulla teologia africana”, capace di illuminare “le crisi di fede legate ai rapporti tra fede cristiana, religione tradizionale e cultura gabonese”, l’apprendimento della Lectio divina “per tessere un’intimità con il Signore”. E “l’invito a coltivare la carità pastorale verso i più poveri e tutti i cristiani” in un contesto in cui “troppo spesso i laici ci rimproverano una mancanza di vicinanza e di attenzione verso le persone fragili”.