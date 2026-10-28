Chiesa Cattolica

Leone XIV torna nelle parrocchie di Roma: le visite durante l’Avvento

Papa Leone XIV in cinque occasioni, tra il 27 novembre e il 20 dicembre, incontrerà le comunità dei settori pastorali in cui è suddivisa la diocesi di Roma

Di redazione
Foto Vatican News

Cinque tappe nelle parrocchie per Papa Leone XIV nel periodo dell’Avvento. Il Vicariato di Roma ha annunciato che il tra 27 novembre e e il 20 dicembre il Pontefice visiterà i settori pastorali in cui è suddivisa la diocesi capitolina. Il programma degli incontri in cinque comunità prevede l’accoglienza del cardinale Baldo Reina, del vescovo ausiliare di settore e del parroco, un momento con gli organismi di partecipazione e la celebrazione dell’eucaristia. “Valorizzeremo queste visite del Santo Padre anche per realizzare quello che lui stesso ci ha detto nell’assemblea di inizio anno, cioè compiere una verifica pastorale all’interno delle nostre comunità”, ha affermato il cardinale Reina.

Il calendario

Papa Leone XIV torna a visitare le parrocchie romane in occasione dell’Avvento e, come durante la Quaresima, sarà in una comunità per ogni settore pastorale in cui è suddivisa la diocesi di Roma. Lo rende noto il Vicariato di Roma. Venerdì 27 novembre il Pontefice sarà a Sant’Andrea delle Fratte, nel settore Centro, in coincidenza con la festa della Medaglia miracolosa; domenica 29 novembre a San Carlo da Sezze, nel settore Sud; domenica 6 dicembre a Sant’Eligio, nel settore Est; domenica 13 dicembre a Santa Lucia, nel settore Ovest, nel giorno della festa patronale; domenica 20 dicembre a San Roberto Bellarmino, nel settore Nord.

Le visite

Le visite si svolgeranno nel pomeriggio e seguiranno tutte uno schema simile: il Papa sarà accolto dal vicario, card. Baldo Reina, dal vescovo ausiliare di settore e dal parroco, incontrerà gli organismi di partecipazione e qualche realtà parrocchiale e poi celebrerà l’eucaristia. “Attraverso queste parrocchie tutte la nostra diocesi è in festa”, afferma il card. Reina: “Valorizzeremo queste visite del Santo Padre anche per realizzare quello che lui stesso ci ha detto nell’assemblea di inizio anno, cioè compiere una verifica pastorale all’interno delle nostre comunità”.

Fonte Agensir

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