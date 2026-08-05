Leone XIV in America Latina: dal 6 al 17 novembre visiterà Uruguay, Argentina e Perù

Papa Leone XIV compirà un viaggio apostolico in America Latina dal 6 al 17 novembre, accogliendo l’invito dei capi di Stato e dei vescovi locali. Ad annunciarlo è stato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Il Santo Padre visiterà tre Paesi: l’Uruguay dal 6 all’8 novembre, l’Argentina dall’8 all’11 e infine il Perù dall’11 al 17 novembre.

Il viaggio apostolico

Leone XIV compirà un viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre, accogliendo l’invito dei capi di Stato e delle autorità ecclesiastiche dei rispettivi Paesi. Lo rende noto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Il Papa si recherà a Montevideo, Paisandú e Florida dal 6 all’8 novembre; a Buenos Aires, Córdoba e Luján dall’8 all’11 novembre; a Lima, Chiclayo, Cusco e Pucallpa dall’11 al 17 novembre. Il programma del viaggio sarà reso noto a suo tempo.

Fonte Agensir