Chiesa Cattolica

Leone XIV in America Latina: dal 6 al 17 novembre visiterà Uruguay, Argentina e Perù

Dal 6 al 17 novembre il Santo Padre compirà un viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù su invito dei capi di Stato e dei vescovi locali

Di redazione
Leone XIV Foto Vatican News

Papa Leone XIV compirà un viaggio apostolico in America Latina dal 6 al 17 novembre, accogliendo l’invito dei capi di Stato e dei vescovi locali. Ad annunciarlo è stato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Il Santo Padre visiterà tre Paesi: l’Uruguay dal 6 all’8 novembre, l’Argentina dall’8 all’11 e infine il Perù dall’11 al 17 novembre.

Il viaggio apostolico

Leone XIV compirà un viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre, accogliendo l’invito dei capi di Stato e delle autorità ecclesiastiche dei rispettivi Paesi. Lo rende noto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Il Papa si recherà a Montevideo, Paisandú e Florida dal 6 all’8 novembre; a Buenos Aires, Córdoba e Luján dall’8 all’11 novembre; a Lima, Chiclayo, Cusco e Pucallpa dall’11 al 17 novembre. Il programma del viaggio sarà reso noto a suo tempo.

Fonte Agensir

Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Articolo precedente
Pesca e acquacoltura: stanziati altri fondi contro i danni delle calamità naturali
Prossimo articolo
Campi Flegrei: la Regione lancia una raccolta fondi per le popolazioni terremotate

ARTICOLI CORRELATI

AUTORE

redazione
redazione

ARTICOLI DI ALTRI AUTORI

Lenovo

Ricevi sempre le ultime notizie

Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.

NEWSLETTER

Stay Connected

Seguici sui nostri social !

Scrivi a In Terris

Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo:

SCEGLI UN'OPZIONE

ARTICOLI RECENTI

ALTRE NOTIZIE