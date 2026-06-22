Leone XIV alla Fondation Jérôme Lejeune: “Difendere la vita di ogni essere umano”

Papa Leone XIV rende omaggio a Jérôme Lejeune, il genetista che individuò l’origine cromosomica della sindrome di Down e che dedicò la propria vita alla difesa dei più fragili. Ricevendo in Vaticano i membri della Fondation Jérôme Lejeune, il Santo Padre ha ripercorso la figura dello scienziato, ricordandone il rigore scientifico, la fede e l’impegno a tutela della dignità di ogni persona. Nel suo discorso ha ribadito che la medicina deve essere sempre al servizio della vita, mettendo in guardia dai rischi di un uso della tecnologia privo di riferimenti etici e riaffermando il valore inviolabile di ogni essere umano.

Le parole del Santo Padre

“Un precursore della genetica moderna, riconosciuto in tutto il mondo”. Così il Papa ha definito Jérôme Lejeune, ricevendo in udienza i membri della “Fondation Jérôme Lejeune”. “Medico per vocazione”, ha proseguito ripercorrendo la biografia dello scopritore del gene della trisomia 21, “si dedicò instancabilmente alla ricerca di una cura per alleviare le sofferenze dei suoi pazienti, che chiamava i più poveri tra i poveri. Difese con ardore la vita e la dignità dei più vulnerabili, anche a costo della sua carriera: ‘La medicina’, amava ripetere, ‘è l’odio per la malattia e l’amore per i malati’”. “Consapevole dell’eccellenza accademica del professor Lejeune e della sua incrollabile devozione alla Chiesa, Papa San Paolo VI lo nominò membro della Pontificia Accademia delle Scienze”, ha ricordato Leone XIV: “In seguito, la sua profonda amicizia con San Giovanni Paolo II e la loro comune visione in difesa della vita portarono alla creazione della Pontificia Accademia per la Vita, che il professor Lejeune considerava un’istituzione necessaria di fronte alle crescenti minacce alla vita”.

Difendere la vita

“Difendere la vita di ogni essere umano, invocando l’inviolabile dignità che trae origine dall’atto creativo di Dio”. “Uomo di scienza e saggezza, Jérôme Lejeune comprese subito che la sua scoperta scientifica sarebbe stata utilizzata per sterminare le persone affette da sindrome di Down prima ancora che nascessero”, ha sottolineato Leone XIV: “Non esitò a farsi portavoce dei loro diritti, denunciando la violazione del giuramento di Ippocrate e questa nuova forma di eugenetica, che definì razzismo cromosomico. Le sue profezie lo portarono a difendere la vita di ogni essere umano, invocando l’inviolabile dignità che trae origine dall’atto creativo di Dio. A tal proposito, si rivolse e offrì consulenza a istituzioni e sovrani di tutto il mondo”.

L’appello

“Nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere il destino di un embrione o di una persona anziana”. “La medicina non può mai diventare serva di una morte programmata!”, ha esclamato Leone XIV, ricordando che il genetista “era consapevole che, sebbene la tecnologia possa essere d’aiuto alla medicina, non potrà mai sostituirla. Inoltre, sapeva che la tecnologia può essere usata contro la medicina – che per sua stessa natura è dedicata alla vita – come è evidente quando la tecnologia sfugge a qualsiasi essenziale controllo etico e prevalgono calcoli di efficienza, redditività o utilità. Eppure, il valore di una persona non dipende da ciò che realizza o produce”. Di qui l’incoraggiamento a proseguire l’opera iniziata dal professor Lejeune “nelle tre dimensioni della ricerca, dell’assistenza e della difesa incondizionata della persona umana”, a favore dei disabili e dei pazienti con diverse disabilità mentali. “So che partecipate regolarmente ai dibattiti sociali per tutelare ogni persona in ogni circostanza della sua vita”, l’omaggio del Pontefice: “So anche che vi dedicate allo sviluppo di una cultura della vita attraverso la Cattedra Internazionale di Bioetica, che offre formazione accademica a diverse figure professionali in questo campo: operatori sanitari, esperti legali e filosofi. Vi ringrazio per la formazione che offrite a uomini e donne che, in futuro, potranno contribuire a garantire un’etica medica al servizio della dignità umana e della vita”.

Fonte Agensir