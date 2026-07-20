Chiesa Cattolica

Leone a Montecassino: preghiera per la pace sulla tomba di san Benedetto

Papa Leone XIV si è recato all'abbazia di Montecassino e ha incontrato la comunità monastica, pregando sulla tomba di san Benedetto

Di redazione
Papa Leone sulla tomba di san Benedetto nell'abbazia di Montecassino. Foto © Vatican News

Ha affidato a san Benedetto la propria implorazione per la pace per quelle zone del mondo segnate dalla guerra, Papa Leone XIV, nel corso della sua visita privata di questa mattina alla comunità monastica e all’abbazia di Montecassino, rende noto la Sala stampa della Santa Sede. Il Pontefice, prima di rientrare a Castel Gandolfo, ha inoltre pranzato con la comunità.

La visita

Papa Leone XIV si è recato questa mattina in visita privata alla comunità monastica e all’abbazia di Montecassino, dove si è fermato in preghiera sulla tomba di san Benedetto, affidandogli la propria implorazione per la pace nelle regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto. Il Pontefice ha poi pranzato con la comunità ed è rientrato a Castel Gandolfo. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede.

Fonte Agensir

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