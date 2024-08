L’ecologia del cuore

Dopo cinque domeniche in cui abbiamo letto il capitolo sesto del vangelo di San Giovanni, oggi riprendiamo il percorso di San Marco, dal capitolo settimo in avanti. Il brano del vangelo è stato un po’ spezzettato per renderlo più breve. Sarebbe opportuno tenere conto del testo integrale (7,1-23).

Potremmo dire che il tema centrale che emerge dalle letture è la Parola di Dio. Questa Parola ci ha generati, è stata piantata in noi e, accolta con docilità, è destinata a dare frutto, dice San Giacomo nella seconda lettura (Giacomo 1). Ma che rapporto c’è tra la Parola e le “leggi e norme”, di cui parla Mosè nella prima lettura (Deuteronomio 4), e le tradizioni di cui farisei e scribi si fanno difensori? Gesù risponde a questa questione nel brano del vangelo di oggi.

Una delegazione di farisei e scribi era stata inviata da Gerusalemme per controllare l’ortodossia di questo Gesù Nazareno, diventato famoso e che molti ritenevano un profeta (Mc 6,14-15). Costoro vedono che alcuni dei suoi discepoli mangiano con le “mani impure”, cioè non lavate, si scandalizzano ed interrogano Gesù in proposito. Gesù li apostrofa chiamandoli ipocriti, citando il profeta Isaia: “Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me”. Curano l’esterno, ma trascurano l’interno. Sì, hanno le mani pure, ma il cuore impuro. Gesù conclude la sua denuncia profetica affermando: “Voi annullate la parola di Dio con la vostra tradizione” (v. 13).

Spunti di riflessione