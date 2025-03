Le testimonianze e la gioia dei fedeli dopo aver visto il Papa

Papa Francesco è tornato a Casa Santa Marta in Vaticano. Dopo quasi quaranta giorni di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma si è prima affacciato alla finestra per un breve saluto e una benedizione e poi in macchina ha lasciato l’ospedale tra gli applausi gioiosi, i “Viva il Papa”, Forza Francesco” di coloro che erano presenti per dirigersi prima a Santa Maria Maggiore e poi in Vaticano dove lo attende un periodo di riposo e una lunga convalescenza. Interris ha raccolto alcune testimonianze tra i fedeli giunti anche in pellegrinaggio da fuori regione che si sono ritrovati a fare una deviazione tra le tappe del loro cammino

Il segno della speranza

“Per noi è segno di gioia come prima sensazione e poi la speranza: se uno ha speranza, ha fede ,riesce a superare e affrontare anche dei momenti difficili e poi, la verità, abbiamo tanto bisogno di questo Papa, della sua semplicità e della sua vicinanza quindi siamo tutti contenti che ritorni ora alla vita; il tempo giusto per guarire e viva il Papa”

Un Papa degli ultimi

“Un momento importante per noi che questo Papa abbiamo conosciuto in un’età in cui già iniziavamo a capire quindi l’abbiamo avvertito come un Papa nostro già dal suo primo saluto; capivamo che era un Papa degli ultimi quindi più vicino a noi. Essere qui oggi per lui è un gesto forte che può dare a lui stesso forza e noi siamo contenti di aver fatto poco ma tanto, forse, per lui”

Oggi ha bisogno della nostra forza

“Per me è stato importante essere qui oggi perché penso il Papa abbia bisogno anche di questo piccolo sostegno da parte di ogni fedele; lo abbiamo sempre sentito vicino a noi sin da quando eravamo piccoli oggi ha bisogno della nostra forza”

Da Treviso, 120 pellegrini al Gemelli per il Papa

“Noi siamo stati felicissimi di arrivare qui a Roma per il pellegrinaggio da Silea (Treviso) – siamo in 120 – e da lì scoprire venerdì sera che potevamo anche venire a prendere la benedizione del Papa, siamo proprio contenti perché è il giubileo della speranza e la speranza è stata corrisposta. Siamo stati contenti di vederlo dal balcone finalmente”.

Gioia ed entusiasmo tra le persone

“Sì, è stata un’esperienza meravigliosa sapere che finalmente Papa Francesco sta bene, lo abbiamo anche visto uscire sul balcone e ci ha salutato, ho visto veramente un grandissimo entusiasmo in tutta questa piazza e ora tornerà a casa Santa Marta e proseguirà il suo servizio, la sua vocazione e aspettiamo tutti quanti tutti i suoi insegnamenti e il suo amore”.