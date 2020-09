Il momento più emozionante della presa di possesso della diocesi di Fabriano-Matelica, è stata la visita dell’ arcivescovo Francesco Massara all’ospedale cittadino. “Sara mia premura fare il possibile per favorire un cammino di unità funzionale ad un lavoro comune secondo le indicazioni della ‘sinodalità‘ e della ‘missionarietà‘- spiega monsignor Francesco Massara-. Il mio programma sarà di continuare a stare vicino alla nostra gente”.

Massara e la memoria mariana

Monsignor Francesco Massara è canonicamente l’ordinario della Chiesa fabrianese. L’ingresso ufficiale è avvenuto significativamente l’8 settembre, memoria della Madonna del Buon Gesù, Patrona della città della carta. Nella figura dell’arcivescovo Francesco Massara si sommano due missioni: quella della comunità di Camerino-San Severino Marche duramente provata dal terremoto e quella di Fabriano e Matelica alle prese con la crisi occupazionale più grave della sua illustre storia industriale. Il provvedimento pontificio, infatti, non muta l’assetto amministrativo delle due sedi. Le diocesi rimarranno circoscrizioni ecclesiastiche separate ed indipendenti e come tali dovranno essere governate. Tuttavia nulla osta che si prospettino e attuino col tempo percorsi unitari di formazione del clero e del laicato, e anche forme di interscambio tra i due presbiteri nell’esercizio del ministero pastorale.

Al servizio del Vangelo

Prima dell’ordinazione episcopale, monsignor Massara è stato parroco di San Pantaleone Martire a Limbadi (Vibo Valentia). Nato a Tropea, in Calabria, il 1° luglio 1965, ha conseguito la licenza classica al liceo Pasquale Galluppi nel suo comune natale.

A Roma

Dopo la maturità, monsignor Massara ha intrapreso gli studi universitari di Filosofia alla Sapienza di Roma e quelli di Biblioteconomia ed Archivistica all’Archivio Segreto Vaticano, conseguendo, nel 1988, il relativo diploma. Essendo già presente a Roma per ragioni di studio, nel 1988 è entrato nel Pontificio Seminario Romano Maggiore come alunno della sua diocesi natia. Ha frequentato la Pontificia Università Lateranense, dove ha conseguito il baccellierato in Teologia (1992) e la licenza in Dogmatica (1994).

Vocazioni

Monsignor Francesco Massara è stato ordinato Sacerdote il 17 aprile 1993, incardinandosi nel clero di Mileto-Nicotera-Tropea. Tra i numerosi incarichi è stato assistente del Pontificio Seminario Romano Maggiore di Roma dal 1992 al 1995. Direttore del Centro Diocesano Vocazioni della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea dal 1995 al 1998. Parroco di San Nicola Vescovo a Vazzano (Vibo Valentia). Economo generale del Pontificio Seminario Romano Maggiore. Segretario del Consiglio di amministrazione dell’associazione Missionari Imperiali dal 2006 al 2017.

