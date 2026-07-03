A Lampedusa per non lasciare soli i migranti. Nell’isola siciliana Leone XIV ricorda che “siamo stati fatti per essere pescatori di uomini“. E “lì dove c’è un uomo e una donna che vogliono attraversare il mare o qualsiasi confine o muro innalzato dagli uomini, noi non possiamo non essere presenti come chiesa: ‘Ero forestiero e mi avete accolto, qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei miei fratelli l’avete fatto a me'”, dice l’arcivescovo di Palermo e presidente della commissione Cei sulle Migrazioni Corrado Lorefice. Nel messaggio per la visita di Leone a Lampedusa scrive: “Il Papa i pone nettamente in continuità con Francesco che proprio a Lampedusa offrì le tre domande sempre: ‘Dove sei Adamo, dove è tuo fratello, chi ha pianto per loro?'”.

Migrantes a Lampedusa

Aggiunge il presidente di Migrantes: “Dove c’è qualcuno che piange, dove c’è qualcuno che ha desiderio di pienezza di vita, non può non esserci la comunità cristiana, non può non esserci il discepolo di Gesù e credo che anche a Lampedusa, come ha fatto nella visita in Spagna e soprattutto poi nelle Canarie, il Pontefice ci viene prima di tutto a confermare nella parola dell’Evangelo, perché mettere al centro del nostro impegno il migrante significa mettere realmente al centro il Vangelo che arriva così, con un’assunzione della fatica, della sofferenza di altri“. Quindi “non dimentichiamo che noi siamo i seguaci di Gesù, il Cristo, il Messia che prende su di sé le sofferenze degli altri. Il Papa a Lampedusa per confermarci nella fede e chiederà all’intera Chiesa di continuare la corsa dell’Evangelo perché arrivi come parola di vita e di salvezza per ogni uomo e per ogni donna” conclude l’arcivescovo Lorefice.