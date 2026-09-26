La solidarietà si concretizza nella promozione dei diritti e della dignità di ogni persona attraverso progetti di sviluppo e azione umanitaria nelle aree più vulnerabili del mondo. A testimoniarlo in Spagna è l’Agenzia per la Cooperazione internazionale allo sviluppo (Aecid). Sono oltre 2.300 gli spagnoli e le spagnole impegnati in questo settore al di fuori del Paese. Tra loro c’è Manuel Gutiérrez Chaparro, cooperante di Caritas Spagna in Colombia e Venezuela. Quest’anno raggiunge vent’anni di impegno nella cooperazione internazionale. La sua testimonianza è stata condivisa con l’agenzia missionaria vaticana Fides da Caritas Spagna. I cooperanti lavorano al fianco delle organizzazioni locali e delle comunità in contesti segnati da povertà, conflitti, sfollamenti o emergenze. Il loro impegno unisce la gestione dei progetti alla presenza sul campo, all’ascolto e al rafforzamento delle capacità locali. L’obiettivo non è sostituirsi a chi è radicato nel territorio, ma accompagnare processi nei quali le comunità stesse siano protagoniste.

Missione-solidarietà

L’accompagnamento, racconta Manuel Gutiérrez Chaparro, deve contribuire a rendere le comunità protagoniste dei propri processi, evitando di creare dipendenza. Il compito della cooperazione è “accompagnare, rafforzare le loro capacità e mettere a loro disposizione risorse e conoscenze”. Non si tratta di sostituirsi a chi vive sul territorio. Sono le persone che lo abitano a conoscerne i bisogni e a rimanere lì anche quando un progetto si conclude o il cooperante fa ritorno nel proprio Paese. In Venezuela Manuel Gutiérrez Chaparro ha vissuto una delle esperienze più dure della sua carriera: la risposta umanitaria alle conseguenze dei terremoti del giugno 2026. Ha accompagnato Caritas Venezuela e le équipe diocesane nell’affrontare le necessità più urgenti legate all’alimentazione, all’acqua, alla salute, all’alloggio e alla protezione. Una parte importante della sua quotidianità è dedicata alla gestione, ai progetti, al coordinamento e ai rapporti. Ma tutto questo, precisa Manuel Gutiérrez Chaparro, non avrebbe senso senza le persone che ci sono dietro. “Ciò che mi piace di più è lavorare con la gente”, afferma. Ascoltare, comprendere e accompagnare permette di scoprire, dietro ogni intervento, storie concrete, famiglie e comunità che affrontano situazioni difficili.

Dopo vent’anni, riassume gran parte di ciò che ha imparato in una frase. “Stare vicino, ascoltare prima di proporre, accompagnare senza sostituirsi”.