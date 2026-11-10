La fede che anima la Chiesa del Kazakhstan: in venticinque anni non è mai trascorsa un’ora senza che qualcuno fosse davanti al Santissimo Sacramento. Ad Astana, riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides, la preghiera davanti al Santissimo Sacramento non si interrompe. Giorno e notte, a ogni ora, c’è qualcuno che resta in adorazione. La storia comincia 25 anni fa quando circa 300 cattolici della capitale del Kazakhstan decisero di avviare una pratica di adorazione eucaristica permanente che da allora non ha conosciuto interruzioni. Per l’arcivescovo Tomash Peta, pastore dell’Arcidiocesi di Maria Santissima ad Astana, questa presenza silenziosa è il fondamento della comunità, la sorgente da cui la Chiesa attinge la forza per vivere e testimoniare la fede in un Paese in cui i cattolici sono un piccolo gregge (circa 120mila fedeli in tutto, l’1% della popolazione nazionale). L’intuizione non nacque da un progetto elaborato dalla diocesi, ma dall’incontro con una donna spagnola di nome Maria Teresa, appartenente all’Opus Dei. Era arrivata in Kazakhstan per l’adozione di un bambino, in vista della visita di Giovanni Paolo II che venne nel paese nel 2001. Fu lei a suggerire questa forma di preghiera: “Non siamo stati noi ad avere l’idea e a promuovere l’iniziativa, ma questa donna”, dice il presule polacco Tomash Peta, arcivescovo di Maria Santissima ad Astana. È da questa presenza discreta, nascosta e perseverante che monsignor Peta invita a guardare alla storia della Chiesa cattolica nel Kazakhstan contemporaneo.

Fede in Kazakhstan

La storia si è intrecciata profondamente con quella della nazione, divenuta indipendente nel dicembre 1991, 35 anni fa, dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica. Per comprendere il volto attuale della comunità cattolica occorre tornare, dunque, a quel passaggio storico. Alla fine di un sistema politico che aveva limitato la libertà religiosa, alla riapertura degli spazi pubblici per la fede, ma anche alle grandi migrazioni che hanno modificato la composizione della popolazione e delle comunità ecclesiali.

Quando monsignor Tomash Peta arrivò in Kazakhstan, nel 1990, il Paese era ancora una repubblica sovietica. La perestrojka, ricorda Fides, aveva già avviato trasformazioni che lasciavano intravedere un cambiamento, ma nessuno poteva sapere con certezza che l’epoca sovietica sarebbe finita di lì a poco. La presenza cattolica era ridotta e la vita ecclesiale doveva fare i conti con forti restrizioni: pochi sacerdoti, pochissime chiese accessibili, difficoltà persino nel portare oltre confine croci e immagini sacre. “Quando arrivai, forse c’erano soltanto una decina di sacerdoti“, rievoca l’arcivescovo. Eppure, dietro quella fragilità visibile, esisteva una comunità capace di custodire la fede e di trasmetterla alle nuove generazioni. Non sempre era possibile partecipare alla lessa o ricevere i sacramenti da un sacerdote. Dunque “la preghiera familiare e la trasmissione domestica della fede assumevano così un ruolo decisivo. I genitori battezzavano i figli, quando era possibile, e le famiglie continuavano a pregare”, spesso lontano dagli occhi delle autorità. “Fra le pratiche che maggiormente contribuirono a mantenere viva questa appartenenza vi era il Rosario“, riferisce. La preghiera mariana non era soltanto una forma di devozione individuale. Permetteva alle persone di incontrarsi, di sostenersi reciprocamente e di riconoscersi come parte della Chiesa, anche quando non potevano disporre di un edificio sacro o della presenza stabile di un sacerdote.