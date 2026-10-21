Chiesa Cattolica

La pace come vocazione: il lascito di papa Luciani

Il tema del convegno all'Università Gregoriana riprende l’ultimo dei sei «vogliamo» con cui Giovanni Paolo I delineò il programma del suo pontificato nel radiomessaggio Urbi et Orbi del 27 agosto 1978

Di Giacomo Galeazzi
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@Vatican media

La missione di custodire la pace. Il convegno internazionale di studi “Giovanni Paolo I: Iustitia et Pax” si è svolto alla Pontificia Università Gregoriana. L’incontro è il terzo promosso presso l’Università Gregoriana dalla Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I. Una giornata di studi che, secondo la vicepresidente della Fondazione vaticana Stefania Falasca, ha messo in rilievo l’attualità del magistero di Papa Luciani. La sua forza spirituale e intensità profetica come risposte alle istanze e alle emergenze come le sofferenze causate ai popoli dalle guerre con cui la Chiesa è chiamata a confrontarsi in tutti i tempi. Al centro dei lavori, riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides, l’insegnamento di Papa Luciani sulla pace e la natura dell’azione diplomatica della Santa Sede. Nel suo intervento il Segretario di Stato Pietro Parolin ha rintracciato in Giovanni Paolo I “un’azione che nasce da uno sguardo di fede, non da una presunzione di protagonismo geopolitico”. Nel messaggio Leone XIV collega la costruzione della pace al rispetto della persona e alla giustizia. “Siamo ben consapevoli che la pace non è soltanto assenza di guerra- scrive Robert Francis Prevost- Sant’Agostino ne parla come del frutto della tranquillitas ordinis. Essa presuppone il rispetto della dignità e dei diritti fondamentali di ogni persona e la solidarietà tra i popoli. In questa prospettiva, la giustizia diventa una condizione essenziale“.

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Foto di Kier in Sight Archives su Unsplash

Pontificato di pace

Il Pontefice indica nel magistero di Albino Luciani un insegnamento che interpella anche la vita quotidiana: “Il beato Giovanni Paolo I, con il suo linguaggio semplice e diretto, insisteva sulla necessità del coinvolgimento personale, della fraternità e della carità per costruire rapporti umani fondati sulla fiducia. La pace internazionale nasce a partire dall’ambiente familiare, dalla scuola, dalla comunità, per arrivare alle istituzioni”. Da qui l’invito a non considerare la pace una questione riservata ai responsabili politici e istituzionali. Leone ritiene che la lezione di Giovanni Paolo I possa essere riletta oggi come un invito a non considerare la pace un’idea astratta, affidata unicamente a chi è preposto all’alto compito di garantire alle nazioni stabilità e armonia sociale.  Il messaggio richiama quindi la protezione dei più fragili, il perdono, l’ascolto e il riconoscimento dell’altro, l’educazione al dialogo sincero e la necessità di restituire alla fraternità una concreta dimensione ecclesiale, sociale e politica. Il tema del convegno riprende l’ultimo dei sei “vogliamo” con cui Giovanni Paolo I delineò il programma del suo pontificato nel radiomessaggio Urbi et Orbi del 27 agosto 1978, all’indomani dell’elezione: “vogliamo infine favorire tutte le iniziative lodevoli e buone che possano tutelare e incrementare la pace nel mondo turbato“. A quarantotto anni di distanza, il cardinale Pietro Parolin ha sottolineato come quelle istanze, pur appartenendo a un preciso contesto storico, restino “terribilmente attuali“.

 

 

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