Nei messaggi “no war” dei Pontefici, il Magistero si intreccia sempre con le urgenze del tempo. La pace, la vocazione missionaria, la libertà religiosa e le sfide della modernità: l’agenzia missionaria vaticana Fides ricostruisce il percorso contro la guerra “La preghiera è l’arma che vince il cuore di Dio a pietà e misericordia- disse Pio XII il 19 ottobre 1940-. Quanto più l’umanità nell’ora presente è lontana da questa pace. Quanto più la coscienza dei comuni valori naturali e soprannaturali minaccia di cedere il posto in molti cuori a contrari sentimenti. Tanto più edificante e animatrice sarà l’efficace adesione al pensiero missionario cattolico. Giacché anche la pace nel mondo è una missione della Chiesa; nella tranquillità dell’ordine umano è la sua vita. La conquista e la salvezza delle anime. La dilatazione del bene della fede. il trionfo sul male, per giungere alla imperturbabile pace dell’eternità”. Il 25 maggio 1969 Paolo VI ribadì il rapporto tra liberta religiosa e dovere apostolico. Oltreché “l’indipendenza della religione dalla incompetente ingerenza di ogni potestà profana ed esterna alla religione”. Ed anche “da ogni abusivo esclusivismo sociale, o politico, in campo religioso”. Giovanni Paolo II, 11 giugno 2000 evidenziò come la missione non dipenda dalle forze umane: “La presenza continua del Signore nella sua Chiesa, specie nella Parola e nei Sacramenti, è garanzia per l’efficacia della sua missione. Essa oggi si realizza attraverso uomini e donne che hanno sperimentato la salvezza nella propria fragilità e debolezza e la testimoniano ai fratelli, nella consapevolezza che tutti siamo chiamati alla stessa pienezza di vita”.

Magistero missionario

Benedetto XVI, 29 aprile 2006, sottolineò come la fecondità della missione consista proprio nel non cercare il proprio interesse. “Essere missionari significa allora amare Dio con tutto se stessi sino a dare, se necessario, anche la vita per Lui- affermò Joseph Ratzinger-. Quanti sacerdoti, religiosi, religiose e laici, pure in questi nostri tempi, Gli hanno reso la suprema testimonianza di amore con il martirio! Essere missionari è chinarsi, come il buon Samaritano, sulle necessità di tutti, specialmente dei più poveri e bisognosi, perché chi ama con il cuore di Cristo non cerca il proprio interesse, ma unicamente la gloria del Padre e il bene del prossimo. Sta qui il segreto della fecondità apostolica dell’azione missionaria, che travalica le frontiere e le culture, raggiunge i popoli e si diffonde fino agli estremi confini del mondo”. Francesco, 25 gennaio 2024 esortò a ritrovare la dimensione escatologica e eucaristica dei primi cristiani. “Siamo tutti chiamati a vivere più intensamente ogni Eucaristia in tutte le sue dimensioni, particolarmente in quella escatologica e missionaria”. E Leone XIV, il 25 gennaio 2026 indicò l’unità come condizione della missione. “La prima responsabilità missionaria della Chiesa è rinnovare e mantenere viva l’unità spirituale e fraterna fra i suoi membri. In tante situazioni noi assistiamo a conflitti, polarizzazioni, incomprensioni, sfiducia reciproca- sostenne Robert Francis Prevost-. Quando questo accade anche nelle nostre comunità, ne indebolisce la testimonianza. La missione evangelizzatrice, che Cristo ha affidato ai discepoli, richiede anzitutto cuori riconciliati e desiderosi di comunione. In quest’ottica, sarà importante intensificare l’impegno ecumenico con tutte le Chiese cristiane”.