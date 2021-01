Il Pontefice spiega perché non bisogna sparlare. La prefazione al libro (in uscita venerdì) del rettore del Santuario della Madonna del Silenzio ad Avezzano, Fra Emiliano Antenucci. "Il silenzio è anche la lingua di Dio ed è anche il linguaggio dell'amore", afferma Francesco

Nella saggistica religiosa è uno dei libri più attesi ed esce venerdì con la la prefazione di Papa Francesco. Si tratta di “Non sparlare degli altri!” (Effatà Editrice) di padre Emiliano Antenucci, rettore ad Avezzano (L’Aquila) del Santuario della Madonna del Silenzio, oasi di spiritualità voluta da Jorge Mario Bergoglio. Originario di Vasto, Emiliano Antenucci è stato nominato da Francesco missionario della Misericordia a tempo indeterminato, in occasione dell’Anno santo straordinario. A giugno del 2016 il Pontefice ha benedetto e autografato l’icona originale della “Vergine del Silenzio” venerata durante il corso “Silenzio, parla il Silenzio”, che è stato ripreso anche in Sud America. Fra Emiliano, che ha trascorso lunghi periodi in eremi e monasteri in tutta Italia, ha scritto numerosi libri come “Il cammino del silenzio”, “L’arte del silenzio“, “La Vergine del Silenzio”.

“Non sparlare”

“Siamo ‘terroristi’, quando buttiamo le ‘bombe’ del pettegolezzo, della calunnia e dell’invidia”, sottolinea il Papa firmando la prefazione del nuovo volume di fra Emiliano Antenucci “Non sparlare degli altri“, (Effatà edizioni) in uscita il 15 gennaio. Jorge Mario Bergoglio torna così a mettere in guardia sugli effetti devastanti del chiacchiericcio. “Il silenzio- sottolinea il Pontefice nella prefazione all’ultimo libro frate abruzzese che si occupa di pastorale giovanile e di strada– è anche la lingua di Dio ed è anche il linguaggio dell’amore, come sant’Agostino scrive: ‘Se taci, taci per amore, se parli, parla per amore’. Non sparlare degli altri, non è solo un atto morale, ma un gesto umano. Perché quando ‘sparliamo’ degli altri, sporchiamo l’immagine di Dio che c’è in ogni uomo. E’ importante l’uso giusto delle parole. Le parole possono essere baci, carezze, farmaci oppure coltelli, spade o proiettili“.