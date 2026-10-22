La Madonna di Capo d’Orlando: simbolo di protezione e speranza per la comunità

Il 22 ottobre a Capo D’Orlando, un promontorio sulla costa settentrionale della Sicilia, vicino Messina, si ricorda Maria SS. Di Porto Salvo. La storia della Madonna di Capo d’Orlando è legata alla fede popolare, alla tradizione cristiana e al legame profondo che unisce gli abitanti alla loro Patrona. Da generazioni, la figura della Vergine Maria accompagna la vita della città, diventando per molti un simbolo di protezione, speranza e conforto nei momenti difficili.

Per conoscere le origini del culto e della devozione verso la Madonna di Capo d’Orlando, bisogna tornare indietro nel tempo, fino al 1598, quando il promontorio era dominato dai resti di un antico cantico castello medievale, utilizzato anche come punto di osservazione e di difesa contro le incursioni dei pirati.

Infatti giovedì 22 ottobre del 1598, sul castello del conte Girolamo Jappolo, i guardiani i due fratelli Antonio e Tommaso Raffa, si imbatterono in uno strano pellegrino che lasciò per terra un sacchetto, al cui interno si trovava una cassetta chiusa da due sportellini contenente a sinistra S. Michele Arcangelo, a destra S. Francesco di Paola, al centro c’era una statuetta molto piccola, alta appena un palmo, circa sedici centimetri, la Madonna col Bambino in braccio. Saputo dell’accaduto il prefetto di Capo d’Orlando, Antonino Piccolo, si recò a far visita alla Madonna e supplicò alla stessa di salvargli i figli affetti da vaiolo, i quali furono guariti, fu il primo dei tanti miracoli che si dice la Madonna abbia compiuto.

La notizia del ritrovamento si diffuse rapidamente tra gli abitanti dei paesi vicini. Molti fedeli cominciarono a recarsi sul promontorio per pregare davanti all’immagine della Vergine, chiedendo protezione per le proprie famiglie e invocando la sua intercessione nelle difficoltà della vita.

Il misterioso pellegrino venne identificato dalla devozione popolare con San Cono Navacita (1139-1236) l’abate venerato nella vicina cittadina di Naso. La statuetta viene portata subito a Naso, da cui Capo d’Orlando dipendeva allora. Ma, quando la Vergine venne portata a Naso, iniziarono lievi scosse di terremoto, questi segni furono interpretati come un rifiuto: la Madonna voleva tornare sul promontorio dove era stata lasciata.

Secondo le ricostruzioni storiche, intorno al 1599 il vescovo Francesco Velardi della Conca, promosse l’iniziativa di far costruire un santuario, accanto ai resti dell’antico castello, affidando il compito e l’incarico al conte Girolamo Jappolo. La scelta del luogo aveva un significato particolare. La chiesa sorgeva in posizione elevata, quasi a dominare il mare e l’intera costa, diventando un punto di riferimento spirituale per gli abitanti del territorio. Il 22 ottobre 1600, la statuetta della Vergine fu accompagnata con una solenne processione a cui parteciparono ventimila persone che partirono da Naso, verso il nuovo santuario. Da allora, il Monte della Madonna, non fu più soltanto un luogo legato alla storia del castello, ma diventò una meta di preghiera, pellegrinaggio e raccoglimento. Dalla sommità del promontorio lo sguardo abbracciava il mare, la costa tirrenica e nelle giornate più limpide, il profilo particolare delle Isole Eolie.

L’11 dicembre del 1925, si verificò un episodio che segnerà la storia del santuario, infatti nella notte venne rubata la statuetta della Madonna. Subito venne fatta realizzare una copia in argento, che è quella esposta da 100 anni nel santuario. C’è da aggiungere che nel corso dei secoli, il santuario è stato un punto di riferimento per chi cercava conforto, per chi desiderava ringraziare per una grazia ricevuta e per chi affidava alla Vergine le speranze per il futuro. In una comunità legata al mare, alla pesca e alle attività della costa, la fede ha rappresentato anche un modo per affrontare le incertezze della vita.

Nel 2011 lo storico Carmelo Caccetta che si occupò della ricerca dell’antica immagine rubata, individuò in un casolare nelle campagne di Naso, la statuetta, ma non si è certi che la statua sia l’originale rubato nel 1925. La statuetta recuperata era in alabastro e presenta caratteristiche che sembrano compatibili con le ricostruzioni dell’antica immagine, ma la somiglianza, da sola, non costituisce una prova conclusiva. Nel 2024 la statuetta venne consegnata alla Diocesi di Patti. Dopo il restauro da parte di un argentiere palermitano, è stata solennemente ricollocata nel Santuario di Capo d’Orlando.

Uno degli aspetti più significativi di questo santuario che sorge sul promontorio, è sicuramente quel rapporto che nasce tra il luogo sacro e il paesaggio che li circonda, il panorama, la luce, il silenzio e la vastità dell’orizzonte sembrano invitare fedeli e pellegrini alla contemplazione.

In un’epoca, sempre più caratterizzata dalla velocità, dalla difficoltà talvolta di trovare, anche brevi momenti di tranquillità, questo luogo ci vuole ricordare che il silenzi, può diventare uno spazio per ascoltare e ritrovare sé stessi e provare a dare un senso alla propria esistenza.