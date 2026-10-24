Appello di Leone XIV a riscoprire la famiglia come “prima scuola dell’amore e il volto di una Chiesa sollecita nell’accompagnare, sostenere e accogliere, soprattutto nelle situazioni di fragilità”. Sulle orme di Francesco, Robert Francis Prevost evidenzia come la gioia dell’amore che si vive nelle famiglie sia anche “il giubilo della Chiesa”. Leone nel decennale dell’esortazione apostolica “Amoris laetitia” descrive la gioia dell’amore come il frutto di un cammino nel quale la presenza dell’altro permette a ciascuno di maturare. “La vera gioia dell’amore è un lento fondersi insieme, in cui l’unicità dell’uno fiorisce, nel dono, attraverso la presenza dell’altro”, sottolinea Leone XIV. La comunione, infatti, “non cancella le differenze: le accoglie in una relazione sostenuta dalla grazia e dalla disponibilità a donarsi“.

Chiesa-famiglia

Secondo Leone nella carità va individuata la sorgente della vita familiare e dell’accompagnamento dei giovani che si preparano al matrimonio. Il Papa riconosce l’importanza dei percorsi formativi promossi nelle parrocchie e nelle zone pastorali, avvertendo però che, da soli, non bastano. Perché la preparazione al matrimonio deve essere preceduta e sostenuta da un’educazione all’amore che accompagni tutta la crescita, fin dall’infanzia. Imparare ad amare qualcuno non è qualcosa che si improvvisa né ci può essere la pretesa di trasmettere questo dono come risultato di un corso prematrimoniale. Leone XIV, in continuità con il suo predecessore, invita a valorizzare e sostenere le famiglie che vivono la propria vocazione nelle città e nei paesi “senza clamore, ma con fedeltà a volte eroica”. La loro quotidianità costituisce un primo, prezioso e insostituibile apprendistato della “gioia dell’amore”. Da qui l’invito a crescere come Chiesa che è “famiglia di famiglie”, in un’esperienza di cura reciproca che sostenga i giovani sposi, i genitori presi da tutte le urgenze legate alla crescita dei figli, dei figli. E gli anziani, da riconoscere con gratitudine come testimoni di saggezza e di virtù, anche quando le forze fisiche diminuiscono.