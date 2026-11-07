Sulle orme del suo predecessore, Leone XIV ha più volte indicato nella misericordia il cuore del Vangelo e una via concreta per trasformare le persone e la società. L’arcivescovo emerito di Huancayo è stato coinvolto fin dall’inizio nel cammino sinodale amazzonico. Il cardinale gesuita Pedro Barreto Jimeno ha seguito da vicino, accanto a Francesco, la nascita della Rete Ecclesiale Panamazzonica (REPAM) e della Conferenza Ecclesiale dell’Amazzonia (CEAMA). Il porporato peruviano descrive un Paese segnato dalla violenza e dalla sfiducia verso le istituzioni politiche. E racconta all’agenzia missionaria vaticana Fides cosa la Chiesa e la società peruviane possono attendersi dalla visita di Robert Francis Prevost. Spiega il cardinale: “Si tratta di una persona conosciuta e amata. Ha vissuto i suoi primi anni di sacerdote agostiniano nel nord del Perù, nella diocesi di Chulucanas e nell’arcidiocesi di Trujillo. Dopo dodici anni come priore generale degli Agostiniani, papa Francesco lo ha nominato vescovo di Chiclayo, dal 2015 al 2022, e poi Prefetto del Dicastero per i Vescovi, incarico che ha esercitato fino all’elezione pontificia“.

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Nel videomessaggio al Congresso Apostolico Mondiale della Misericordia Leone XIV ha definito la misericordia “fonte di grande gioia e vera speranza”, capace di rendere la società più accogliente. Sostiene il cardinale gesuita Pedro Barreto Jimeno: “Il Perù, nel contesto dell’America Latina e dell’Amazzonia, segue la scia del Concilio Vaticano II. Ci riconosciamo, con Leone XIV, nel cammino di una Chiesa sinodale che ascolta, discerne e annuncia oggi il Vangelo di Gesù Cristo. Per tutto questo la sua presenza in Perù, come pastore della Chiesa cattolica, ha un significato particolare: torna a casa sua. Ritorna nel Paese che lo ha accolto e che è diventato una cosa sola con lui. Ci ha commosso quando, il giorno della sua elezione, dalla loggia della Basilica di San Pietro, si è rivolto in spagnolo alla sua amata diocesi di Chiclayo, in Perù, dove un popolo fedele ha accompagnato il suo vescovo, ha condiviso la sua fede e ha dato tanto per continuare a essere Chiesa fedele a Gesù Cristo. La sua visita in Perù sarà una valanga di amore, di speranza e di rinnovamento”. La Conferenza Ecclesiale dell’Amazzonia (in sigla CEAMA) è l’assemblea permanente e rappresentativa dei membri della Chiesa cattolica della regione panamazzonica (che comprende Brasile, Bolivia, Perù, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname e Guyana francese). È stata richiesta dai vescovi dei territori amazzonici dopo il Sinodo per l’Amazzonia dell’ottobre 2019 ed eretta canonicamente da Francesco il 29 giugno 2020 (fondata ufficialmente nel giugno 2020). Il suo scopo è promuovere la sinodalità, l’interculturalità, l’ecologia integrale e un volto ecclesiale specifico per le comunità e i popoli indigeni dell’Amazzonia. Dal 18 marzo 2026 (eletto durante la VI Assemblea generale tenutasi a Bogotà) è presieduta dal cardinale Leonardo Ulrich Steiner, arcivescovo metropolita di Manaus, per il quadriennio 2026–2030.