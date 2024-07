L’intenzione di preghiera del Papa per il mese di agosto (VIDEO)

Pubblichiamo di seguito il testo del Video del Papa con l’intenzione di preghiera per il mese di agosto diffusa attraverso la Rete Mondiale di Preghiera del Papa sul tema: “Per i leader politici”. Preghiamo perché i leader politici siano al servizio della propria gente, lavorando per lo sviluppo umano integrale e per il bene comune, prendendosi cura di chi ha perso il lavoro e privilegiando i più poveri.

L’intenzione di preghiera del Papa per il mese di agosto

Oggi la politica non gode di buona fama: corruzione, scandali, lontana dalla vita quotidiana delle persone. Ma possiamo progredire verso la fraternità universale senza una buona politica? No. Come disse Paolo VI, la politica è una delle forme più alte di carità, perché cerca il bene comune. Parlo della Politica con la P maiuscola, non della roba da politicanti. Parlo della politica che ascolta la realtà, che è al servizio dei poveri, non di quella rinchiusa in grandi edifici con lunghi corridoi. Parlo della politica che si preoccupa dei disoccupati e sa molto bene quanto possa essere triste una domenica, quando il lunedì è un altro giorno senza poter andare a lavorare. Se la vediamo così, la politica è molto più nobile di quanto sembri. Ringraziamo i molti politici che svolgono il loro compito con uno spirito di servizio, non di potere, per tutti i loro sforzi per il bene comune. Preghiamo perché i leader politici siano al servizio della propria gente, lavorando per lo sviluppo umano integrale, lavorando per il bene comune, prendendosi cura di chi ha perso il lavoro e privilegiando i più poveri.

Il video