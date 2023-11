Dai piccoli territori arrivano risposte concrete. Nel Reatino è stato inaugurato un progetto inclusione sociale per le persone con disabilità

Uniti per l’integrazione. L’iniziativa mette in campo “una squadra di alto livello. Dalla Asl di Rieti alla d

iocesi

iocesi Sabina-Poggio Mirteto. Passando per l'Unione dei Comuni dell'Alta Sabina e la Fondazione San Giorgio", spiega il parlamentare Paolo Trancassini. E aggiunge:

“É con piacere e orgoglio che partecipo all’inaugurazione di questo importante progetto di inclusione sociale. Per le persone con disabilità nella provincia di Rieti.

Questa è la testimonianza che in Italia quando si vogliono fare le cose, si fanno“.

Si è svolta, dunque, la presentazione del progetto di inclusione sociale per persone diversamente abili a Poggio Moiano, in provincia di Rieti. “Questo progetto – aggiunge Trancassini- è la dimostrazione di come i piccoli territori, a volte, riescano a dare risposte tangibili. Perché sono a diretto contatto con le persone, con le famiglie e con i bisogni delle comunità che vivono. Ed è questa ricchezza che nello stesso tempo inorgoglisce e responsabilizza“. Perché, ha concluso Trancassini, poi le risposte bisogna darle con i fatti. E questo progetto è un esempio di risposta data non solo a chi beneficerà del nuovo servizio. Ma anche alle famiglie, tra loro diverse nel vivere e affrontare le disabilità”