innocente, martire della violenza.Caritas diocesana di nel luogo in cui la scorsa settimana è stato barbaramente picchiato Frederick Akwasi Adofo, il senzatetto morto per le botte ricevute da due 16enni. Lo annuncia il direttore della Caritas di Acerra, Vincenzo Castaldo, sottolineando che con l’iniziativa si vuole “testimoniare la nostra solidarietà alla città di Pomigliano D’Arco e alla Caritas Diocesana sorella di Nola”. Alla preghiera parteciperemo infatti anche il direttore della Caritas diocesana di Nola, don Arcangelo Iovino, il vicedirettore, Raffaele Cerciello, ed il parroco della chiesa San Francesco, don Pasquale Giannino. “Affinché non si spengano i riflettori su questa grave emergenza sociale – ha aggiunto Castaldo – i nostri bambini, insieme agli operatori Caritas, sosteranno in preghiera, leggeranno la poesia ‘Il cielo è di tutti’ di Gianni Rodari e deporranno un fascio di fiori come segno di vicinanza. Partiamo dai più piccoli per avere un mondo migliore domani“. L’addio ad un, martire della violenza. Senza senso né pietà . Centocinquanta bambini del centro diurno minori e 40 giovani delladi Acerra (Napoli), stamattina (ore 9), si riuniranno in preghiera a Pomigliano d’Arco,è stato barbaramente picchiato Frederick Akwasi Adofo, il senzatetto morto per le botte ricevute da due 16enni. Lo annuncia il direttore della, Vincenzo Castaldo, sottolineando che con l’iniziativa si vuolealla città di Pomigliano D’Arco e alla Caritas Diocesana sorella di Nola”. Alla preghiera parteciperemo infatti anche il direttore della, don Arcangelo Iovino, il vicedirettore, Raffaele Cerciello, ed il parroco della, don Pasquale Giannino. “Affinché non si spengano i riflettori su questa grave emergenza sociale – ha aggiunto Castaldo – i nostri bambini,, sosteranno in preghiera, leggeranno la poesia ‘Il cielo è di tutti’ die deporranno un fascio di fiori come segno di vicinanza.per avere un mondo migliore“.

Altro innocente