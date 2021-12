Il dicastero vaticano deiha promosso l’iniziativa #IamChurch . Per raccontare in cinque video la sfida quotidiana delle. “Lungi dal sentirsi un peso o uno ‘scarto’- spiegano i promotori- portano il proprio. Non senza un sorriso”. Nel suo messaggio per la Giornata internazionale delle persone con disabilità, Francesco afferma: “alle persone con disabilità”. Avere “Gesù per amico è la più grande delle”.

Iniziativa vaticana

#IamChurch è un viaggio attraverso cinque video. Alla scoperta di donne e uomini troppo spesso vittime della cultura dello scarto, riferisce Vatican news. E che, invece, testimoniano un’umanità sorridente, propositiva, allegra. Il volto attraente della Chiesa. Racconta Serena, una delle protagoniste dell’iniziativa: “Gesù mi ha sempre accompagnato e continua a farlo nonostante difficoltà e momenti bui. E condivide con me cose belle ed esperienze. Gesù è il mio amico, l’incontro giornaliero che è con me, che è accanto a me. E non mi lascia mai”. Secondo Francesco “una speciale attenzione è da riservare alle persone con disabilità che non hanno ancora ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cristiana. Esse potrebbero essere accolte e inserite nel percorso di catechesi. In preparazione a questi sacramenti. La grazia di cui essi sono portatori non può essere preclusa ad alcuno“.